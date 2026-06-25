Spanien greift gegen Uruguay nach Gruppensieg

Der mögliche nächste Gegner des ÖFB-Teams kristallisiert sich in der Nacht auf Samstag (2.00/ORF 1) in Guadalajara heraus. Spanien möchte Platz eins in Gruppe H gegen das noch sieglose Uruguay fixieren, um im Sechzehntelfinale Weltmeister Argentinien aus dem Weg zu gehen.

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Nach dem 4:0-Sieg gegen Saudi-Arabien möchte der Europameister im Flowzustand in die K.o.-Phase wechseln. Trainer Luis de la Fuente hatte bereits angekündigt, dass Jungstar Lamine Yamal für das Schicksalsspiel in der Nacht auf Samstag (ab 2 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) nun fit für 90 Minuten sei. Auch Nico Williams wird in der Startelf erwartet. Spanien trachtet nach dem Gruppensieg, um ein Duell mit Weltmeister Argentinien in der Zwischenrunde zu vermeiden. "Sie werden 'all in' gehen, so wie wir es an ihrer Stelle tun würden", warnte Abwehrmann Aymeric Laporte vor den bisher wenig überzeugenden "Urus", er versprach: "Wir wollen die Gruppe als Erster abschließen, es liegt an uns. Auch wir werden 'all in' gehen." Als Poolsieger könnte es zum Duell mit dem ÖFB-Team kommen, falls dieses Rang zwei in der Gruppe belegt.

Uruguay steht nach den beiden Enttäuschungen gegen Saudi-Arabien (1:1) und Kap Verde (2:2) mit dem Rücken zur Wand: Nur ein Sieg gegen den Titelfavoriten würde dem Weltmeister von 1930 und 1950 ein Weiterkommen garantieren. Angesichts der bisherigen Leistungen darf das Gelingen bezweifelt werden. Selbst Trainer Marcelo Bielsa sagt: "Das ist eine gewaltige Herausforderung für uns." Der kritisierte Taktikfuchs, der schon einmal mit Argentinien 2002 nach der Vorrunde ausgeschieden ist, nahm die Schuld für die magere Punkteausbeute auf sich. "Die organisatorischen Fehler, die eine Mannschaft begeht, liegen immer in der Verantwortung des Trainers", sagte Bielsa.