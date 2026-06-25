Fr., 21 Uhr
Senegal hofft auf letzte Aufstiegs-Chance gegen Irak
Im zweiten Spiel der Gruppe I treffen in Toronto (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) der Senegal und der Irak aufeinander. Beide Teams sind punktlos und haben nur noch rechnerische Chancen auf den Aufstieg. Bei einer Tordifferenz von minus drei (Senegal) und minus sechs (Irak) benötigen beide ein kleines Wunder für ein Weiterkommen als einer der acht besten Gruppendritten.
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Für den Irak geht es bei der ersten WM-Teilnahme seit 40 Jahren noch um den ersten Punktgewinn bei einer Endrunde überhaupt.
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