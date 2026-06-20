Kassierer packen aus: DIESE Kunden nerven

Jeden Tag stehen Kassierer vor denselben Herausforderungen – und manche Kunden sorgen dabei regelmäßig für Frust.

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Jeder kennt sie: die langen Schlangen an der Supermarkt-Kassa. Während Kunden möglichst schnell nach Hause wollen, müssen Kassierer täglich mit Hunderten Menschen zurechtkommen. Doch welche Kunden hinterlassen einen positiven Eindruck – und welche sorgen regelmäßig für genervte Blicke?

Diese Fehler nerven Kassierer besonders

Wer erst an der Kassa nach Geldbörse, Bankkarte oder Smartphone sucht, sorgt für unnötige Verzögerungen. Laut Handelsexperten gehört das zu den häufigsten Ärgernissen für das Kassenpersonal.

Auch der fehlende Warentrenner sorgt immer wieder für Probleme. Ohne klare Trennung ist oft nicht sofort ersichtlich, welche Produkte zu welchem Einkauf gehören. Das kann zu Missverständnissen und zusätzlichem Aufwand führen.

Ein weiterer Klassiker: Flaschen, die ungünstig aufs Förderband gelegt werden. Vor allem Glasflaschen können wegrollen oder umkippen. Experten empfehlen daher, diese liegend und in Laufrichtung des Bandes zu platzieren.

Mit diesen einfachen Tricks werden Sie zum Lieblingskunden

Dabei wünschen sich Kassierer meist keine großen Gesten. Oft reichen schon einfache Höflichkeiten. Ein freundliches "Hallo" oder "Danke" wird von vielen Mitarbeitern geschätzt und macht den Arbeitsalltag angenehmer.

Positiv fällt auch auf, wer beim Einpacken mitdenkt, rasch bezahlt und Rücksicht auf andere Kunden nimmt. Gerade zu Stoßzeiten kann das den Ablauf deutlich entspannen.

© Getty Images/Rubberball

Handy-Sünder sorgen für Kopfschütteln

Besonders unhöflich wirkt laut Handelsexperten ein Verhalten, das viele Kunden vermutlich kennen: Während des gesamten Bezahlvorgangs wird telefoniert.

Wer den Kassierer dabei kaum beachtet oder nicht einmal Blickkontakt aufnimmt, hinterlässt selten einen guten Eindruck. Denn auch hinter der Kassa sitzen Menschen, die täglich mit hunderten Kunden zu tun haben.

Die gute Nachricht: Es braucht nicht viel, um beim Kassenpersonal positiv aufzufallen. Wer vorbereitet ist, höflich bleibt und ein wenig Rücksicht nimmt, gehört schnell zu jener Kundengruppe, die Kassierer besonders schätzen. Und die nächste Einkaufstour läuft für alle entspannter ab.