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"Bitter enttäuscht"

Fan-Wirbel um Auftritt von Kult-Band bei FPÖ-Fest

© APA / FPÖ (oe24 Montage)
Mit etwas Verspätung - das offizielle Jubiläumsdatum war schon im April - feiert die FPÖ ihren 70er nach. Geplant ist ein Festakt in der Hofburg sowie ein Volksfest am Stephansplatz.
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In der Hofburg werden auch zahlreiche internationale Gäste erwartet, darunter die AfD-Führungsspitze Alice Weidel und Tino Chrupalla, der niederländische PVV-Vorsitzende Geert Wilders sowie der frühere ungarische Ministerpräsident Viktor&nbsp;Orbán. Er verlor im April die Wahl gegen seinen Herausforderer Péter Magyar.

"Volksfest" am Stephansplatz

Von FPÖ-Seite werden - neben Parteichef Herbert Kickl - der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek sowie Nationalratspräsident Walter Rosenkranz eine Rede halten.

Nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt, am Stephansplatz, steigt indes das "Volksfest" der Freiheitlichen zur 70-Jahr-Feier. Startschuss für die blauen Feierlichkeiten ist hier schon um 14 Uhr. Insgesamt stehen sechs Musik-Acts am Programm.

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Wirbel auf Facebook

Neben Roberto Blanco oder den Ursprung Buam treten dabei auch die Grubertaler auf. Die Kult-Band aus Tirol kündigte den Auftritt auch auf ihrer Facebook-Seite an – und erhielt dabei viel Kritik der eigenen Fans. "Wenn ihr glaubts, das ist für euch gut, naja das müssts selber wissen. Ihr habt damit sehr viele Fans verloren", schreibt etwa ein User. "Ich war bis jetzt echt ein großer Fan von euch! Aber dass Ihr euch dafür hergebt, find ich echt scheiße!", meint ein anderer enttäuschter Fan. "Grubertaler, Ihr habt mich bitter enttäuscht", fasst ein dritter zusammen.

Allerdings gibt es auch Fans, die sich auf den Auftritt freuen und viel Spaß wünschen.

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