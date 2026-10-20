Katzenflut im TierQuarTier: 200 Katzen brauchen Hilfe

Eigentlich wird es in den Tierheimen gegen Ende des Sommers langsam ruhiger. Doch in diesem Jahr ist das anders: Das TierQuarTier Wien hat heuer bereits 1.108 Katzen aufgenommen. Rund 200 Tiere sind derzeit noch im Tierheim. Viele von ihnen sind krank oder verletzt und brauchen intensive Betreuung und medizinische Hilfe.

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Medikamente, Untersuchungen, Verbandswechsel, Spezialfutter und viel Pflege gehören für viele Katzen zum Alltag. Gleichzeitig kommen weiterhin neue Tiere dazu. Für das Tierheim bedeutet das eine große Belastung – auch finanziell. Deshalb wird aktuell um Spenden gebeten, um die notwendige Versorgung der Katzen sicherstellen zu können.



Helfen kann auch, wer bereit ist, einer Katze ein neues zu Hause zu schenken. Das TierQuarTier macht auf zwei Senioren-Katzen aufmerksam, die nach einem ruhigen für-immer-zu-Hause bei erfahrenen und verständnisvollen Katzenhalter:innen suchen.

Eine der Katzen, die ein neues Zuhause sucht, ist die ältere Bogda. Sie kam nach einer behördlichen Abnahme ins TierQuarTier und war anfangs sehr zurückgezogen. Mit viel Geduld hat sie wieder Vertrauen gefasst. Bei Menschen, die sie kennt, genießt sie mittlerweile Nähe und Streicheleinheiten.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 18.10.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 25.10.2026, 18:30 Uhr.

Bogda hat allerdings einige gesundheitliche Probleme: Veränderungen an ihrer gesamten Wirbelsäule verursachen Rückenschmerzen, weshalb sie regelmäßig Schmerzmittel bekommt. Außerdem leidet sie an einer Schilddrüsenüberfunktion. Bei ihr wurde auch ein Herzgeräusch festgestellt, und ihr Ernährungszustand ist derzeit nicht optimal. Auch ihre Zähne sind bereits stark beeinträchtigt. Für Bogda braucht es deshalb Menschen, die bereit sind, sich dauerhaft um ihre besonderen gesundheitlichen Bedürfnisse zu kümmern.

Medikamente, Untersuchungen, Verbandswechsel, Spezialfutter und viel Pflege gehören für viele Katzen zum Alltag. Gleichzeitig kommen weiterhin neue Tiere dazu. Für das Tierheim bedeutet das eine große Belastung – auch finanziell. Deshalb wird aktuell um Spenden gebeten, um die notwendige Versorgung der Katzen sicherstellen zu können.

Bogda und Hironima suchen ein Zuhause

Helfen kann auch, wer bereit ist, einer Katze ein neues zu Hause zu schenken. Das TierQuarTier macht auf zwei Senioren-Katzen aufmerksam, die nach einem ruhigen für-immer-zu-Hause bei erfahrenen und verständnisvollen Katzenhalter:innen suchen.

Eine der Katzen, die ein neues Zuhause sucht, ist die ältere Bogda. Sie kam nach einer behördlichen Abnahme ins TierQuarTier und war anfangs sehr zurückgezogen. Mit viel Geduld hat sie wieder Vertrauen gefasst. Bei Menschen, die sie kennt, genießt sie mittlerweile Nähe und Streicheleinheiten.

Bogda hat allerdings einige gesundheitliche Probleme: Veränderungen an ihrer gesamten Wirbelsäule verursachen Rückenschmerzen, weshalb sie regelmäßig Schmerzmittel bekommt. Außerdem leidet sie an einer Schilddrüsenüberfunktion. Bei ihr wurde auch ein Herzgeräusch festgestellt, und ihr Ernährungszustand ist derzeit nicht optimal. Auch ihre Zähne sind bereits stark beeinträchtigt. Für Bogda braucht es deshalb Menschen, die bereit sind, sich dauerhaft um ihre besonderen gesundheitlichen Bedürfnisse zu kümmern.

Auch die ältere Hironima wartet auf ein neues Zuhause. Sie ist zunächst vorsichtig und braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Wenn sie sich sicher fühlt, zeigt sie ihre sanfte Seite und genießt Nähe. Auch sie hat gesundheitliche Baustellen. Sie leidet an einer Schilddrüsenüberfunktion und muss deshalb zweimal täglich Medikamente bekommen – und zwar lebenslang. Außerdem wurde ein Herzgeräusch festgestellt, das noch kardiologisch untersucht werden muss. Wegen ihrer schlechten Zähne wäre in nächster Zeit außerdem eine Zahnsanierung notwendig. Für sie wird ein ruhiger Einzelplatz gesucht. Hironima zeigt sich zudem regelmäßig unsauber – auch damit müssen ihre zukünftigen Menschen umgehen können.

Das TierQuarTier betont deshalb: Ein Tier aufzunehmen bedeutet Verantwortung – ganz besonders bei Katzen mit Krankheiten. Daher sollte sich nur melden, wer bereit ist, mit den gesundheitlichen Problemen umgehen zu können. Wer Hironima oder Bogda bei sich dauerhaft aufnehmen möchte, braucht einerseits Geduld und sollte bereit sein, den eigenen Alltag an ihre besonderen Bedürfnisse anzupassen.

Auch viele andere Katzen im TierQuarTier sind auszugsbereit und freuen sich auf ihr neues zu Hause. Weitere Infos gibt es auf tierquartier.at