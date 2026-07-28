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Kein Ende in Sicht: Jetzt startet 40-Grad-Hitzewelle

Nach einigen vergleichsweise milden Sommerwochen startet jetzt die nächste Hitzewelle.
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Verantwortlich dafür ist eine heiße Luftmasse aus Nordafrika, die über Südwesteuropa bis in den Alpenraum strömt und die Temperaturen ab der Wochenmitte kräftig ansteigen lässt.

Bereits am Mittwoch werden im ganzen Land Höchstwerte zwischen 29 und 35 Grad erwartet. Im Westen und im Bergland können sich am Nachmittag allerdings einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen entwickeln. Im Osten bleibt es dagegen überwiegend sonnig.

Am Donnerstag erreicht die Hitze ihren ersten Höhepunkt. Vielerorts steigen die Temperaturen schon am Vormittag über die 30-Grad-Marke. Am Nachmittag werden österreichweit 31 bis 38 Grad gemessen. Besonders heiß wird es in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Bis zu 40 Grad

Noch extremer könnte der Freitag werden. Meteorologen rechnen verbreitet mit 30 bis 39 Grad, örtlich sind sogar bis zu 40 Grad möglich. Damit zählen der Osten und Südosten Österreichs zu den heißesten Regionen Mitteleuropas.

Zur enormen Hitzebelastung kommt eine hohe Luftfeuchtigkeit. Vor allem in den Ballungsräumen stehen mehrere Tropennächte bevor, in denen die Temperaturen selbst nachts nicht unter 20 Grad sinken. Dadurch kann sich der Körper kaum erholen, weshalb Experten empfehlen, ausreichend zu trinken, direkte Sonneneinstrahlung zu meiden und körperliche Anstrengungen möglichst in die kühleren Morgenstunden zu verlegen.

Kein Ende in Sicht

Auch am Wochenende bleibt die Hitzewelle bestehen. Im Westen und im Bergland nimmt zwar die Gewitterneigung zu, vielerorts können die Gewitter heftig ausfallen. Im Osten bleibt es hingegen weiterhin drückend heiß mit Temperaturen bis 36 oder 37 Grad.

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Nach derzeitigem Stand dürfte die Hitzewelle auch zu Beginn der kommenden Woche anhalten. Erst in der zweiten Wochenhälfte zeichnen die Wettermodelle eine leichte Entspannung ab. Bis dahin müssen sich weite Teile Österreichs auf mehrere Tage mit extremer Hitze und erhöhter Unwettergefahr einstellen.

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