KI-Boom beflügelt Dell - Umsatz

Der US-Computerbauer Dell hat am Dienstag wegen der boomenden Nachfrage nach Servern für Künstliche Intelligenz (KI) zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Umsatz- und Gewinnprognosen angehoben.

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Die Aktien des texanischen Unternehmens stiegen im nachbörslichen Handel um rund sechs Prozent. Im abgelaufenen zweiten Quartal erzielte Dell einen Rekordumsatz von 47 Milliarden Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 44,9 Milliarden Dollar, wie aus LSEG-Daten hervorgeht. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 7,04 Dollar ebenfalls über den Erwartungen von 4,91 Dollar. Für das laufende dritte Quartal rechnet der Konzern mit einem Umsatz von 49 Milliarden Dollar, was ebenfalls deutlich über den Prognosen liegt.

Jahresumsatz von 192 Mrd. Dollar erwartet

Für das Gesamtjahr erhöhte Dell die Umsatzprognose um 25 Milliarden auf 192 Milliarden Dollar. Zudem erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2027 nun einen Umsatz mit KI-optimierten Servern von 74 Milliarden Dollar, nach zuvor 60 Milliarden Dollar.

Finanzchef David Kennedy erklärte, das Unternehmen habe seine Stärken im abgelaufenen Quartal genutzt, um Wachstum, den Ausbau von Marktanteilen und Profitabilität voranzutreiben. Dell ist neben dem kleineren Rivalen Super Micro Computer ein wichtiger Anbieter solcher Server. Diese sind mit den neuesten Chips von Nvidia ausgestattet und werden von Cloud-Anbietern für das Training von KI-Modellen wie ChatGPT benötigt.