"Funktionsunfähig": Airline hat zu viele kaputte Sitze

Derzeit hat American Airlines ein großes Qualitätsproblem. Bei zu vielen Flügen sind Sitze kaputt, Klapptische und Bildschirme defekt. Die Verantwortlichen sind mit dem Zustand nicht zufrieden. Nun handelt die Airline.

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Vielflieger haben schon einmal einen Aufkleber mit der Aufschrift "Inop. Do not use". "Inop" bedeutet "inoperative" und heißt auf Deutsch "funktionsunfähig". Der Aufkleber kennzeichnet somit Gegenstände, die nicht funktionieren. Er kann auf einer Toilette, einem Klapptisch oder auch auf einem Sitz gefunden werden.

Scheinbar wird der Aufkleber derzeit zu häufig bei American Airlines verwendet. Die Fluggesellschaft hat ein Programm ins Leben gerufen, das dieses Problem angehen soll. Künftig sollen 60 Wartungsfachleute verstärkt um die Innenräume der Flugzeuge kümmern. Die Fachleute sollen im Rahmen des neuen Programms namens One Cabin an den Standorten Charlotte, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, Philadelphia und Phoenix eingesetzt werden. Laut Branchen-Insider "JonNYC" startet das Unternehmen am 14. September das Programm.

"Wir haben zu viele kaputte Sitze"

Schon im Frühjahr hat die Kundenchefin Heather Garboden klargestellt, dass Probleme existieren. Sie sagte gegenüber den Mitarbeitern: "Wir haben zu viele kaputte Sitze. Wir haben zu viele Unterhaltungssysteme, die nicht funktionieren. Wir haben Klebeband an Stellen, an denen kein Klebeband sein sollte." Nun soll das neue Team die Flugzeugflotte pflegen.

Doch nicht jeder Defekt wird sofort repariert. Das bedeutet aber nicht, dass ein Flugzeug nicht mehr fliegen darf. Die Mängel werden während der Wartung festgestellt und können je nach Art und Dringlichkeit eingeplant werden. Zum Beispiel kann eine defekte Rückenlehne, die nicht mehr verstellt werden kann, unrepariert bleiben.

Trotzdem sind solche Defekte ärgerlich für Passagiere. Einige werden beim Anblick sogar beunruhigt. Zudem verliert die Airline bei defekten Sitzplätzen, die abgesperrt werden, zahlende Kunden. Zusätzlich hinterlassen kaputte Klapptische, ausgefallene Unterhaltungssysteme oder mit Klebeband ausgebesserte Stellen keinen guten Eindruck.