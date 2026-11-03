Kreuzfahrt-Riese outet Trinkgeld-Verweigerer

Erste Reederei kennzeichnet Trinkgeld-Geber - und outet damit auch jene Gäste, die keins geben.

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Auf Kreuzfahrtschiffen gehört Trinkgeld für viele Urlauber längst zu den zusätzlichen Kosten. Die US-Reederei Carnival Cruise Line sorgt nun allerdings mit einer ungewöhnlichen Neuerung für Diskussionen: Gäste, die ihre Trinkgeldpauschale bereits vor der Reise bezahlt haben, werden künftig mit einem auffälligen Aufkleber auf ihrer Bordkarte gekennzeichnet. Damit ist für die Crew auf den ersten Blick erkennbar, wer bereits Trinkgeld entrichtet hat.

Der Sticker trägt die Aufschrift "Crew Love – I pre-paid my gratuities" (zu Deutsch: „Crew-Liebe – Ich habe das Trinkgeld im Voraus bezahlt“). Nach Angaben der Reederei soll die Kennzeichnung die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern an Bord ausdrücken und die Großzügigkeit der Gäste würdigen.

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Bei vielen Passagieren kommt die Aktion allerdings überhaupt nicht gut an. In sozialen Netzwerken wird kritisiert, dass die Trinkgeldzahlung zur öffentlichen Angelegenheit gemacht wird. Besonders umstritten ist die mögliche Wirkung auf jene Urlauber, die keinen Aufkleber erhalten. Sie könnten sich unter Druck gesetzt oder gegenüber anderen Gästen benachteiligt fühlen. Zudem gibt es Befürchtungen, dass Passagiere mit Sticker bevorzugt behandelt werden könnten.

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Trinkgeld kann mehr als 100 Euro kosten

Bei Carnival wird für reguläre Kabinen eine tägliche Trinkgeldpauschale von umgerechnet rund 14,60 Euro pro Person verrechnet. Bei einer einwöchigen Kreuzfahrt summiert sich das auf etwa 102 Euro je Gast. Die Einnahmen werden laut Reederei unter den Mitarbeitern verteilt – sowohl an jene mit direktem Gästekontakt als auch an Beschäftigte hinter den Kulissen.

Die Pauschale kann bereits vor Reisebeginn oder während der Kreuzfahrt bezahlt werden. Wer sie nicht entrichten möchte, hat bei Carnival allerdings die Möglichkeit, sie streichen oder anpassen zu lassen. Dafür muss man sich spätestens am Abend vor der Abreise an den Gästeservice wenden. Eine Begründung ist nicht erforderlich.

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Bislang war für die Crew nicht unmittelbar ersichtlich, welche Gäste ihre Trinkgeldpauschale bereits im Voraus beglichen hatten. Genau das ändert sich nun mit den neuen Aufklebern.