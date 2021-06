Neuer tritt dem "Hunderter-Club" bei

Als erster Tormann der DFB-Auswahl steht Manuel Neuer am Montag gegen Lettland zum hundertsten (!) Mal zwischen den Pfosten.

Der finale EM-Test Deutschlands gegen Lettland ist am Montag (20.15 Uhr/live RTL) in Düsseldorf zwar kein Fußball-Gipfeltreffen, befördert Manuel Neuer aber als ersten Tormann in den "Hunderter"-Club der DFB-Auswahl - eine Marke, die erst 15 Spieler vor ihm geknackt haben. "Die Hunderter-Marke erfüllt mich mit Stolz. Das ist etwas ganz Besonderes, als Torwart so viele Spiele zu machen für sein Land", sagte Neuer in der Vorbereitung auf seine sechste Endrunde als Nummer eins.

Ein Ende ist nicht in Sicht

Dabei könnte Neuer seit seinem Debüt 2009 schon bei einigen Spielen mehr halten. Denn drei Mittelfußbrüche und eine lange Verletzungspause brachten ihn vorübergehend vom Kurs ab. Erst kurz vor der vermurksten WM 2018 gab Neuer nach 599 Tagen beim 1:2 gegen Österreich in Klagenfurt sein Länderspiel-Comeback. Ein Ende ist nicht in Sicht: "Ich bin 35, fühle mich aber fit und sehr leistungsfähig. Ich habe nicht vor, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden."

Zum Leidwesen von Marc-Andre ter Stegen (29). Neuers ewiger DFB-Thronfolger wartet seit Jahren auf seine Krönung zur Nummer 1. Ter Stegen muss sich langsam vorkommen wie Englands Prinz Charles.