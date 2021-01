Thiem will 2021 als zweiter Österreicher nach Thomas Muster die Tennis-Nummer-1 werden.

Mit dem ATP-Cup startet am Dienstag die neue Tennissaison - und der Angriff von Dominic Thiem auf die Top 2 der Welt. Nach seiner Erfolgssaison im Vorjahr inklusive ersten Grand-Slam-Titels bei den US Open ist er an Novak Djoković und vor allem Rafael Nadal so nah dran wie nie: Derzeit fehlen dem 27-Jährigen 2.905 Punkte auf den Serben, nur 725 auf den Spanier.

"Wenn ich Nr. 3 bin, will ich auch die Nr. 1 werden"

Thiem gibt sich aber zurückhaltend: "Die Nummer 1 kommt von alleine, wenn ich gut spiele." Sein Hauptaugenmerk legt der Niederösterreicher auf weitere Grand-Slam-Titel: "Der Wunsch nach einem Zweiten ist für mich derzeit viel größer. Deshalb haben die Grand Slams weiter die oberste Priorität für mich." Thiem sagt aber weiter: "Die Nummer 1 in der Weltsportart Tennis zu werden, ist freilich auch ein Anreiz. Der Wunsch ist schon da, wenn ich Nummer 3 bin, will ich auch Nummer 1 werden. Es wäre natürlich unglaublich schön."

Thiem will bei Australian Open gleich voll angreifen

Die ersten ganz dicken Punkte kann Thiem bei den Australian Open ab 8. Februar holen, immerhin 800. Die 1.200 für das Finale im Vorjahr bleiben in der Wertung. Für den Titel gibt es 2.000 -und damit um 800 mehr. "Ich bin bereit, voll anzugreifen."