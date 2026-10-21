Obermarkersdorf
Kürbisfest: Weinviertel im orangenen Rausch
Obermarkersdorf. Orange, rund, schmackhaft: Von Samstag, 24., bis Montag, 26. Oktober 2026, steigt das Kürbisfest im Retzer Land. An allen drei Tagen öffnet das Fest jeweils ab 10 Uhr seine Tore. Es gilt als eines der größten Kürbisfeste Österreichs und lockt Jahr für Jahr Besucher aus dem ganzen Land ins Weinviertel.
Im Mittelpunkt stehen Kürbis-Kulinarik, Musik und Brauchtum. Von der klassischen Kürbiscremesuppe bis zu ausgefallenen Schmankerln dreht sich alles um das Herbstgemüse.
Auch Zellerndorf feiert
Das Kürbisfest ist freilich nicht auf Obermarkersdorf beschränkt: Am Samstag, 24. Oktober, lädt auch die Kellergasse Maulavern in Zellerndorf zum Kürbisfest. Die Veranstaltung dort gibt es seit fast 30 Jahren. In der Kellergasse zu finden gibt es Kunsthandwerk, Kürbisschnitzen und Musik.
Die Eckdaten
Was: Kürbisfest im Retzer Land
Wo: Obermarkersdorf (Weinviertel), Kellergasse Maulavern in Zellerndorf
Wann: Obermarkersdorf 24. bis 26. Oktober 2026, jeweils ab 10 Uhr Zellerndorf: Samstag, 24. Oktober, abends
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