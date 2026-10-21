Krems
DPU wächst: Mehr Ärzte fürs Land
Krems. Mehr angehende Ärzte und eine engere Verbindung von Forschung und Klinik: Das Land Niederösterreich, die Danube Private University (DPU) und die NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) bauen ihre Kooperation aus. Derzeit studieren 431 Personen Humanmedizin an der DPU, in den kommenden Jahren sollen es 630 werden.
DPU-Direktor Robert Wagner, MA, führt den Ausbau seit 2024 auf die Zusammenarbeit zurück und lobt die Ärzte der LGA: "Rund 300 von ihnen übernehmen heute Verantwortung in der theoretischen und praktischen Ausbildung unserer Studierenden. Dafür gebührt ihnen unser aller großer Dank."
Heimische Talente
Landesrat Anton Kasser (ÖVP) betont, dass viele Studierende aus Niederösterreich stammen, verteilt über das ganze Bundesland: "Das bestätigt unseren Weg, gemeinsam mit unseren Universitäten einen konkreten Beitrag zur zukünftigen ärztlichen Versorgung Niederösterreichs zu leisten."
Auch die gemeinsame Forschung wird systematisch ausgebaut, neue Erkenntnisse sollen rasch bei den Patienten ankommen. LGA-Vorständin Mag. jur. Dr. med. Elisabeth Bräutigam, MBA, sagt: "Forschung hat in den NÖ Kliniken einen hohen Stellenwert und ich bin davon überzeugt, dass durch das Engagement der DPU die gesamthafte Forschungslandschaft gestärkt wird."
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Professor ehrenhalber
Mag. Dr. Michael Fischer, Bakk., MSc, Abteilungsleiter der LGA, erhält eine Honorarprofessur der DPU. Die Universität würdigt damit seine wissenschaftlichen und beruflichen Leistungen und sein Engagement für die gemeinsame Forschung.
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