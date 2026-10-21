DPU wächst: Mehr Ärzte fürs Land

Mehr Ärzte für Niederösterreich: Die Danube Private University in Krems wächst auf 630 Medizinstudenten. Land und Landesgesundheitsagentur vertiefen die Zusammenarbeit.

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Krems. Mehr angehende Ärzte und eine engere Verbindung von Forschung und Klinik: Das Land Niederösterreich, die Danube Private University (DPU) und die NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) bauen ihre Kooperation aus. Derzeit studieren 431 Personen Humanmedizin an der DPU, in den kommenden Jahren sollen es 630 werden.

DPU-Direktor Robert Wagner, MA, führt den Ausbau seit 2024 auf die Zusammenarbeit zurück und lobt die Ärzte der LGA: "Rund 300 von ihnen übernehmen heute Verantwortung in der theoretischen und praktischen Ausbildung unserer Studierenden. Dafür gebührt ihnen unser aller großer Dank."

DPU-Direktor Robert Wagner, MA, Landesrat Anton Kasser, Mag. Dr. Michael Fischer, Bakk., MSc., Abteilungsleiter der NÖ LGA, NÖ LGA-Vorständin Mag. Dr. Elisabeth Bräutigam, MBA und Mag. Mag. (FH) Konrad Kogler, Geschäftsführer von Kogler Solutions GmbH © DPU

Heimische Talente

Landesrat Anton Kasser (ÖVP) betont, dass viele Studierende aus Niederösterreich stammen, verteilt über das ganze Bundesland: "Das bestätigt unseren Weg, gemeinsam mit unseren Universitäten einen konkreten Beitrag zur zukünftigen ärztlichen Versorgung Niederösterreichs zu leisten."

Auch die gemeinsame Forschung wird systematisch ausgebaut, neue Erkenntnisse sollen rasch bei den Patienten ankommen. LGA-Vorständin Mag. jur. Dr. med. Elisabeth Bräutigam, MBA, sagt: "Forschung hat in den NÖ Kliniken einen hohen Stellenwert und ich bin davon überzeugt, dass durch das Engagement der DPU die gesamthafte Forschungslandschaft gestärkt wird."

Professor ehrenhalber

Mag. Dr. Michael Fischer, Bakk., MSc, Abteilungsleiter der LGA, erhält eine Honorarprofessur der DPU. Die Universität würdigt damit seine wissenschaftlichen und beruflichen Leistungen und sein Engagement für die gemeinsame Forschung.