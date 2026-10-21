Mariazellerbahn: Trainingsoberleitung ohne Streckensperre

Die NÖVOG hat in Kirchberg an der Pielach eine eigene Oberleitungs-Übungsanlage für die Mariazellerbahn gebaut.

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Kirchberg an der Pielach. Die Mariazellerbahn ist seit 1911 das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs zwischen St. Pölten und Mariazell. Jetzt üben die Bahnstromtechniker der NÖVOG an einer 50 Meter langen Anlage mit Gitter- und Hebmasten samt Fahrleitung. Sie entstand in Eigenleistung mit Originalbauteilen.

Die Mariazellerbahn als "Himmelstreppe". © NÖVOG

Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) sagt: "Unsere Mariazellerbahn ist einfach einzigartig und ihr Betrieb erfordert umfassendes technisches Wissen. Das Team hat in Eigenleistung eine spezielle Übungsanlage entwickelt und gebaut. So ist sichergestellt, dass in Störungsfällen schnell gehandelt und der reguläre Bahnbetrieb rasch wieder aufgenommen werden kann."

Wissen für Generationen

Die NÖVOG-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl erklären: "Neue Mitarbeiter werden von den erfahrenen Kollegen eingeschult, wodurch die Wissensweitergabe über Generationen noch einfacher möglich ist. Es gibt bereits erste externe Interessenten, die so wie wir das Training von realitätsnahen Störungssituationen in einem geschützten und sicheren Rahmen abhalten wollen."