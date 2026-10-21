"Victoria's Secret": Streit um Fantasy Bra & Jenner

Hinter den Kulissen der perfekt inszenierten Wäscheshow spielten sich große Dramen ab. Ausgerechnet Reality-Star Kylie Jenner durfte bei der jüngsten Modenschau das teuerste Prachtstück der Modegeschichte präsentieren und sorgt damit für Empörung unter etablierten Laufsteg-Größen.

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Bei der mit Spannung erwarteten Rückkehr der legendären Engel-Modenschau am Sonntagabend staunte das weltweite Publikum nicht schlecht. Als Überraschungsgast schritt Reality-Ikone und Kosmetik-Unternehmerin Kylie Jenner mit weißen Engelsflügeln über den Laufsteg. Was für die Zuseher wie ein gelungener PR-Coup wirkte, löste hinter den Kulissen ein gewaltiges Beben aus. Der Grund für den Unmut: Jenner präsentierte das absolute Herzstück des Abends, den legendären "Fantasy Bra". Mit einem geschätzten Rekordwert von rund 50 Millionen Dollar war das mit Edelsteinen besetzte Dessous-Stück so kostspielig wie noch nie zuvor in der Geschichte des Labels.

Dass ausgerechnet Jenner dieses Juwel vorführen durfte, stößt vielen etablierten Topmodels sauer auf. Die Auszeichnung gilt seit den 1990er-Jahren als unangefochtene Königsklasse im Victoria’s-Secret-Kosmos und war traditionell jenen Frauen vorbehalten, die sich über Jahre hinweg auf internationalen Laufstegen bewiesen haben. Ikonen wie Claudia Schiffer, Heidi Klum, Gisele Bündchen sowie in jüngerer Vergangenheit Candice Swanepoel und Elsa Hosk trugen das legendäre Schmuckstück.

Models der alten Garde fassungslos

Laut Berichten der britischen "Daily Mail" herrschte im Backstage-Bereich schiere Sprachlosigkeit. Zahlreiche Vollblut-Models fühlten sich angesichts der Entscheidung wie im falschen Film. Ein Insider schilderte die explosive Stimmung hinter den Kulissen: "Models der alten Garde waren nicht gerade begeistert davon, dass Kylie im Mittelpunkt stand."

Besonders bei Candice Swanepoel, die den Fantasy Bra im Jahr 2013 präsentierte, und Elsa Hosk, die diese Ehre 2018 zuteilwurde, soll die Enttäuschung tief gesessen haben. Laut Augenzeugen wirkten beide Schönheiten auf dem Catwalk sichtlich distanziert: "Sie sahen auf dem Laufsteg nicht gerade begeistert aus."

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Trotz des brodelnden Ärgers halten sich die betroffenen Models mit öffentlichen Statements zurück. Ein Branchenkenner betonte hierzu: "Diese Frauen sind zu klug, um etwas zu sagen."

Der geheime Mega-Deal von Kris Jenner

Hinter dem überraschenden Auftritt steckt ein geschickter Schachzug von Promi-Managerin Kris Jenner. Ursprünglich wollte Victoria’s Secret nämlich Kylies Schwester Kendall Jenner für den Catwalk verpflichten, die als echtes High-Fashion-Model international etabliert ist. Da Kendall jedoch exklusiv bei der italienischen Konkurrenzmarke Intimissimi unter Vertrag steht, war ein Engagement ausgeschlossen.

Kylie Jenner feierte ihr Debüt bei der legendären Wäsche-Show. © Getty Images for Victoria's Secr

Kris Jenner nutzte die Gunst der Stunde und bot den Show-Verantwortlichen kurzerhand ihre jüngere Tochter an. Ein Insider lobte das Verhandlungsgeschick der Matriarchin: "Kris kann wirklich einen Deal einfädeln."

Dabei stellte die Managerin klare Bedingungen an das Wäschelabel: "Wenn Kylie bei der Show dabei ist, dann wird es für sie ein Prinzessinnen-Moment."

Victoria’s Secret willigte ein und machte Jenner zum Mittelpunkt des Abends. Für zusätzliche weltweite Schlagzeilen sorgte zudem Hollywood-Star Timothée Chalamet, der im Publikum saß, begeistert klatschte, lachte und für ein virales Medienecho sorgte.