Kinderstar
Nanny-Star Madeline Zima: So sieht Gracie Sheffield heute aus
Anlässlich ihres Ehrentags meldete sich Madeline Zima mit einem entspannten Selfie vom Bett aus bei ihren Anhängern. Mit einer ordentlichen Portion Humor blickt die 41-Jährige auf das Älterwerden und betont, wie sehr sie diesen Prozess genieße.
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Vom Kinderstar zur gefragten Serien-Darstellerin
An manchen Tagen fühle sie sich wie ein unbeholfener Teenager, an anderen wiederum "ungefähr 100 Jahre alt". Trotz ihrer langen Karriere im Rampenlicht hat sie ihre Serien-Wurzeln nie vergessen.
Durchbruch als Siebenjährige: Ab 1993 spielte Zima sechs Staffeln lang das jüngste der drei Sheffield-Kinder an der Seite von Fran Drescher und Charles Shaughnessy.
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Erfolgreicher Image-Wechsel: Den Sprung zur erwachsenen Schauspielerin meisterte sie vor allem durch ihre prägnante Rolle in der Hit-Serie "Californication" neben David Duchovny.
Heute weiter aktiv: Zuletzt stand Zima für Produktionen wie "Heroes", "Twin Peaks", "You" sowie den Thriller "Subservience" an der Seite von Megan Fox vor der Kamera.
Das Star-Foto des Tages
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21.10.2016: HALLOWEEN-Alarm! Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick schnitzen Kürbisse mit Gesichtern in der Küche.
20.10.2026: Beim Besuch des Sultans aus dem Oman war die Stimmung zwischen William und Kate sehr freudig.
© Anadolu via Getty Images
20.10.2026: Kate und Königin Camilla beim Besuch des Sultans aus dem Oman.
© Samir Hussein/WireImage
Fan-Auftritt
Um ihre Erfolgsgeschichte gemeinsam mit den Fans zu feiern, kündigte die Schauspielerin zudem einen Auftritt bei der beliebten Fankonvention "90s Con" an.
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