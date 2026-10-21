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Nanny-Star Madeline Zima: So sieht Gracie Sheffield heute aus

SR
von
© CBS via Getty Images
Dieses Gesicht kennen Millionen Sitcom-Fans weltweit als die kleine Gracie Sheffield: Mehr als 30 Jahre ist es her, dass Madeline Zima in der Kult-Serie "Die Nanny" zum gefeierten Kinderstar wurde. Inzwischen feierte die US-Schauspielerin ihren 41. Geburtstag und zeigt ihren Fans auf Instagram, wie sie heute aussieht.
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Anlässlich ihres Ehrentags meldete sich Madeline Zima mit einem entspannten Selfie vom Bett aus bei ihren Anhängern. Mit einer ordentlichen Portion Humor blickt die 41-Jährige auf das Älterwerden und betont, wie sehr sie diesen Prozess genieße.

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Vom Kinderstar zur gefragten Serien-Darstellerin

An manchen Tagen fühle sie sich wie ein unbeholfener Teenager, an anderen wiederum "ungefähr 100 Jahre alt". Trotz ihrer langen Karriere im Rampenlicht hat sie ihre Serien-Wurzeln nie vergessen.

Zima (rechts) Ende 2025 mit ihren Nanny-Costars Nicholle Tom und Fran Drescher anlässlich des Sterns für Drescher. © Variety via Getty Images

Durchbruch als Siebenjährige: Ab 1993 spielte Zima sechs Staffeln lang das jüngste der drei Sheffield-Kinder an der Seite von Fran Drescher und Charles Shaughnessy.

Erfolgreicher Image-Wechsel: Den Sprung zur erwachsenen Schauspielerin meisterte sie vor allem durch ihre prägnante Rolle in der Hit-Serie "Californication" neben David Duchovny.

Heute weiter aktiv: Zuletzt stand Zima für Produktionen wie "Heroes", "Twin Peaks", "You" sowie den Thriller "Subservience" an der Seite von Megan Fox vor der Kamera.

Das Star-Foto des Tages

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21.10.2016: HALLOWEEN-Alarm! Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick schnitzen Kürbisse mit Gesichtern in der Küche.

© Instagram

20.10.2026: Beim Besuch des Sultans aus dem Oman war die Stimmung zwischen William und Kate sehr freudig.

© Anadolu via Getty Images

20.10.2026: Kate und Königin Camilla beim Besuch des Sultans aus dem Oman.

© Samir Hussein/WireImage

Fan-Auftritt

Um ihre Erfolgsgeschichte gemeinsam mit den Fans zu feiern, kündigte die Schauspielerin zudem einen Auftritt bei der beliebten Fankonvention "90s Con" an.

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