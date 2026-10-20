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Willkommensgruß

"Hallo Baby": Herzogenburg begrüßt seine jüngsten Bürger

Rudolf Preyer
von
Neue Erdenbürger begrüßen
© Herzogenburg
Am 19. Oktober lud die Stadtgemeinde Herzogenburg zum vierten Mal in diesem Jahr zu "Hallo Baby" ein.
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Begrüßt wurden alle Babys, die in den vergangenen Monaten in Herzogenburg zur Welt gekommen sind, gemeinsam mit ihren Eltern. Rund 6 Familien folgten der Einladung und nutzten den Vormittag im Rathaus, um ihre Heimatgemeinde aus einem neuen Blickwinkel kennenzulernen. Bürgermeister Christoph Artner hieß die jüngsten HerzogenburgerInnen persönlich Willkommen und freute sich über die die Kleinsten der Stiftsstadt.

Ein besonderes Willkommensgeschenk gab es von der heimischen Wirtschaft: Jede Familie erhielt einen Baby Rucksack mit Gutscheinen diverser Herzogenburger Betrieben. So lernen die jungen Familien gleich zu Beginn die vielfältigen Angebote in ihrer Stadt kennen.

Bei Kaffee und Kuchen kamen die Eltern und die Vertreter der der Stadtgemeinde ins Gespräch und tauschten sich mit anderen jungen Familien aus.

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