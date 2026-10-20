Inflation vernichtet
FPÖ NÖ: Nein zu "Pensionsraub" mit 67
In Österreich beziehen 2,6 Millionen Menschen eine Pension, in Niederösterreich sind es 475.000.
Männer erhalten im Schnitt rund 2.600 Euro brutto, Frauen rund 1.700 Euro. FPÖ NÖ-Seniorensprecherin LAbg. Edith Mühlberghuber rechnet vor: Der Krankenversicherungsbeitrag stieg von 5,1 auf 6 Prozent, dazu kommen Selbstbehalt bei Krankentransporten, höhere E-Card-Gebühr und Kosten für Zahnersatz.
Nein zu 67
Eine Anhebung des Pensionsalters auf 67 lehnt Mühlberghuber ab, denn schon jetzt finden viele Ältere keinen Job. Aber für Ausgaben im Zusammenhang mit der Ukraine, für das Asylwesen, für fragwürdige EU-Projekte, NGOs und Gender-Projekte fällt das Geld offenbar vom Himmel. Aber bei unseren Pensionisten wird gespart“, so Mühlberghuber und erteilt dem Anheben des Pensionsalters auf 67 eine klare Absage.
„Bei diesem Pensionsraub machen wir nicht mit. Wo ist Bablers oder Schumanns Veto?" Bei der Aktivpension sieht sie Pfusch: Wer mit 15 zu arbeiten begann und 47 Jahre einzahlte, bekommt den Steuerfreibetrag mit 62 nicht und muss drei Jahre warten.
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