Verkehrskontrollen
Rollende Zeitbomben in Schrems
Am 15. Oktober kontrollierten die Landesverkehrsabteilung NÖ und Techniker des Landes 20 land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge. Bei 16 fanden sie insgesamt 34 schwere Mängel, bei 15 weiteren herrschte „Gefahr im Verzug”. Zehn Fahrzeuge mussten auf der Stelle stehen bleiben.
Rollende Zeitbombe
Der Spitzenreiter: ein Zug aus Traktor und zwei nicht zugelassenen Anhängern, bis obenhin beladen. Die Waage zeigt mehr als zehn Prozent Überladung. Beim zweiten Anhänger funktioniert weder Betriebs- noch Feststellbremse, die Bremsschläuche sind rissig, und das Bremsventil hängt nur noch an einer Schnur. Die Bruchstelle ist längst verrostet.
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Pfusch am Anhänger
Ein Reifen ist bis zum Stahlgewebe aufgerissen, die Deichsel verbogen und notdürftig geschweißt, das Bremslicht tot.
Die Weiterfahrt wird sofort untersagt. Lenker und Zulassungsbesitzer werden angezeigt, dazu kommen Anzeigen wegen Ladungssicherung und Sozialvorschriften sowie eine Sicherheitsleistung.
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