Rollende Zeitbomben in Schrems

Bremsen ohne Wirkung, Ventil mit Schnur befestigt, Anhänger überladen: Bei einer Schwerpunktaktion in Schrems zieht die Polizei zehn Traktorgespanne sofort aus dem Verkehr.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am 15. Oktober kontrollierten die Landesverkehrsabteilung NÖ und Techniker des Landes 20 land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge. Bei 16 fanden sie insgesamt 34 schwere Mängel, bei 15 weiteren herrschte „Gefahr im Verzug”. Zehn Fahrzeuge mussten auf der Stelle stehen bleiben.

Nur lose angebunden. © LPD NÖ

Rollende Zeitbombe

Der Spitzenreiter: ein Zug aus Traktor und zwei nicht zugelassenen Anhängern, bis obenhin beladen. Die Waage zeigt mehr als zehn Prozent Überladung. Beim zweiten Anhänger funktioniert weder Betriebs- noch Feststellbremse, die Bremsschläuche sind rissig, und das Bremsventil hängt nur noch an einer Schnur. Die Bruchstelle ist längst verrostet.

Pfusch am Anhänger

Ein Reifen ist bis zum Stahlgewebe aufgerissen, die Deichsel verbogen und notdürftig geschweißt, das Bremslicht tot.

Gleich kaputt. © LPD NÖ

Die Weiterfahrt wird sofort untersagt. Lenker und Zulassungsbesitzer werden angezeigt, dazu kommen Anzeigen wegen Ladungssicherung und Sozialvorschriften sowie eine Sicherheitsleistung.