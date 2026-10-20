oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Verkehrskontrollen

Rollende Zeitbomben in Schrems

Rudolf Preyer
von
Durchgerostet.
© LPD NÖ
Bremsen ohne Wirkung, Ventil mit Schnur befestigt, Anhänger überladen: Bei einer Schwerpunktaktion in Schrems zieht die Polizei zehn Traktorgespanne sofort aus dem Verkehr.
OE24 auf Google bevorzugen

Am 15. Oktober kontrollierten die Landesverkehrsabteilung NÖ und Techniker des Landes 20 land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge. Bei 16 fanden sie insgesamt 34 schwere Mängel, bei 15 weiteren herrschte „Gefahr im Verzug”. Zehn Fahrzeuge mussten auf der Stelle stehen bleiben.

Nur lose angebunden.
Nur lose angebunden. © LPD NÖ

Rollende Zeitbombe

Der Spitzenreiter: ein Zug aus Traktor und zwei nicht zugelassenen Anhängern, bis obenhin beladen. Die Waage zeigt mehr als zehn Prozent Überladung. Beim zweiten Anhänger funktioniert weder Betriebs- noch Feststellbremse, die Bremsschläuche sind rissig, und das Bremsventil hängt nur noch an einer Schnur. Die Bruchstelle ist längst verrostet.

Auch interessant

Igel zum Anfassen: Wenn Wildtiere zu Lehrmitteln werden

Proteinreich & kalorienarm: Mit diesen Kürbisrezepten kommst du fit durch den Herbst

FPÖ NÖ: Nein zu "Pensionsraub" mit 67

Pfusch am Anhänger

Ein Reifen ist bis zum Stahlgewebe aufgerissen, die Deichsel verbogen und notdürftig geschweißt, das Bremslicht tot.

Gleich kaputt.
Gleich kaputt. © LPD NÖ

Die Weiterfahrt wird sofort untersagt. Lenker und Zulassungsbesitzer werden angezeigt, dazu kommen Anzeigen wegen Ladungssicherung und Sozialvorschriften sowie eine Sicherheitsleistung.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Rollende Zeitbomben in Schrems

Sportland NÖ: DAS sind unsere Besten

Gruselig gutes Geschäft

Ein Biss von dieser Spinne verursacht 4-Stunden-Erektion

FPÖ NÖ: Nein zu "Pensionsraub" mit 67

So denkt Österreich über neuen Bundeskanzler

Regierung einigt sich auf Haftentlastungspaket

Purkersdorf läuft für Herzkinder

Insider: So lief Kates Comeback wirklich ab

Mega-Ansturm auf AstraZeneca-Impfung in Deutschland