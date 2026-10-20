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Landtagsbeschluss

Weinviertel: Fünf neue Windriesen kommen

Rudolf Preyer
von
Windräder am Horizont
© Unsplash
Fünf neue Riesen-Windräder für das Weinviertel: Die Landesregierung gibt grünes Licht für den Windpark Großkrut-Altlichtenwarth II, und zwar einstimmig.
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Die Niederösterreichische Landesregierung hat die Errichtung und den Betrieb des Windparks Großkrut-Altlichtenwarth II in den Standortgemeinden Großkrut und Altlichtenwarth einstimmig genehmigt, nachdem das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren positiv abgeschlossen wurde.

Die Anlagen vom Typ Vestas V172-7.2 leisten je 7,2 Megawatt und liefern rund 96.000 Megawattstunden Strom im Jahr. Das reicht für mehr als 27.000 Haushalte. Umgesetzt wird das 50-Millionen-Euro-Projekt von EVN Naturkraft und ImWind. ÖVP, FPÖ und SPÖ stimmten geschlossen dafür.

Energie aus der Heimat

Laut LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) macht der Windpark Niederösterreich unabhängiger von Importen aus Russland oder dem arabischen Raum. EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz spricht von Versorgung aus der Region für die Region.

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Seit 2023 genehmigt das Land mehr als 200 neue Windräder. Seit 2005 sanken die Emissionen um 35 Prozent, mehr als in jedem anderen Bundesland. Pernkopf: "Während anderswo gebremst wird, wurden bei uns seit 2023 bereits mehr als 200 Windräder neu genehmigt und von der Landesregierung beschlossen."

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