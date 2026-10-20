Weinviertel: Fünf neue Windriesen kommen

Fünf neue Riesen-Windräder für das Weinviertel: Die Landesregierung gibt grünes Licht für den Windpark Großkrut-Altlichtenwarth II, und zwar einstimmig.

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Die Niederösterreichische Landesregierung hat die Errichtung und den Betrieb des Windparks Großkrut-Altlichtenwarth II in den Standortgemeinden Großkrut und Altlichtenwarth einstimmig genehmigt, nachdem das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren positiv abgeschlossen wurde.

Die Anlagen vom Typ Vestas V172-7.2 leisten je 7,2 Megawatt und liefern rund 96.000 Megawattstunden Strom im Jahr. Das reicht für mehr als 27.000 Haushalte. Umgesetzt wird das 50-Millionen-Euro-Projekt von EVN Naturkraft und ImWind. ÖVP, FPÖ und SPÖ stimmten geschlossen dafür.

Energie aus der Heimat

Laut LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) macht der Windpark Niederösterreich unabhängiger von Importen aus Russland oder dem arabischen Raum. EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz spricht von Versorgung aus der Region für die Region.

Spitze bei Ökostrom

Seit 2023 genehmigt das Land mehr als 200 neue Windräder. Seit 2005 sanken die Emissionen um 35 Prozent, mehr als in jedem anderen Bundesland. Pernkopf: "Während anderswo gebremst wird, wurden bei uns seit 2023 bereits mehr als 200 Windräder neu genehmigt und von der Landesregierung beschlossen."