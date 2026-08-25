oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Historischer Schritt

Kurden lösen ihre eigene Miliz in Syrien auf

OR
von
© AFP
Der syrische Kurdenführer Mazloum Abdi hat nach über einem Jahrzehnt die Auflösung der kurdisch dominierten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) verkündet.
OE24 auf Google bevorzugen

Er gebe "das Ende des Einsatzes" der SDF bekannt und erkläre "in voller Verantwortung deren Auflösung als unabhängige Streitmacht", sagte Abdi Dienstagabend im Präsidentenpalast in Damaskus. Die Auflösung folgt auf ein Abkommen, das im Jänner mit der Regierung des Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa geschlossen wurde.

Nach dem Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 hatten die Kurden im Norden des Landes eine Selbstverwaltung mit eigenen Institutionen und Streitkräften aufgebaut. SDF-Kämpfer hatten einen erheblichen Anteil am militärischen Sieg einer internationalen Koalition über die Jihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) im Jahr 2019.

Auch interessant

Wiesn-Shooting der Bayern sorgt für Wirbel

Wie alt ist Ihr Körper wirklich? Drei Tests geben erstaunliche Hinweise

Knappe 1:2-Pleite in Bergen: Austria-Frauen kämpfen um Champions League

Am vergangenen Donnerstag hatte Abdi bekanntgegeben, die kurdischen Selbstverwaltungsorgane seien nun vollständig in die staatlichen Institutionen Syriens eingegliedert worden. Außerdem sprach er von einer "neuen Phase".

Das im Jänner zwischen den syrischen Kurden und al-Sharaas Regierung geschlossene Abkommen sieht die vollständige Integration der kurdischen Verwaltung in den syrischen Staatsapparat und die Stationierung syrischer Sicherheitskräfte in von Kurden bewohnten Regionen vor. Al-Sharaa hatte im Jänner zudem ein Dekret unterzeichnet, das den Kurden Minderheitenrechte gewährt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mutter (34) überlebt Hai-Angriff in Sydney

Weißes Haus verweigert jede Kooperation

Diese Geste kann über Ihre Karriere entscheiden

Es geht los! Erste Weihnachtsbeleuchtung in Wien

Gedenken an Boston- Terroranschlag in USA

Kurden lösen ihre eigene Miliz in Syrien auf

Wie alt ist Ihr Körper wirklich? Drei Tests geben erstaunliche Hinweise

NR: Hitzige Debatte zu COFAG und Aberkennung von Ehrenzeichen

Banden töten 47 Menschen und entführen mehr als 50 weitere

Peugeot bringt 208 Like und 208 Style