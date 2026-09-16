Anfrage
Kurz und Hahn bei Vučić: Treffen wird Fall fürs Parlament
Am vergangenen Wochenende teilte der serbische Präsident Aleksandar Vučić via Instagram Bilder von einem Treffen "mit Freunden aus Österreich und Deutschland". Darauf zu sehen: Der Präsident der Österreichischen Nationalbank (OeNB) und Ex-EU-Kommissar Johannes Hahn sowie Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).
Die Nationalbank teilte mit, dass Hahn "rein privat" dort gewesen sei. Vučić schrieb zu seinem Instagram-Beitrag allerdings: "Eine gute Gelegenheit, über neue Ideen, Jobs und Investitionen zu sprechen". Das Außenministerium teilte mit, nicht über das Treffen informiert gewesen zu sein.
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Das Treffen fand am Wochenende vor der Beisetzung des bosnisch-serbischen Kriegsverbrechers Ratko Mladić statt. Die Beisetzung fand unter großen Feierlichkeiten statt über die sich die EU-Spitzen Ursula von der Leyen und António Costa "schockiert" zeigten.
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Treffen wird Fall fürs Parlament
Die Grünen machen das Treffen nun zum Fall für das Parlament. Meri Disoski, Außenpolitik-Sprecherin der Partei, bringt eine parlamentarische Anfrage an Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ein.
„Einen Tag bevor Ratko Mladić in Belgrad de facto ein Staatsbegräbnis mit Regierungsbeteiligung und militärischen Ehren bekommt, sitzt der Präsident des OeNB-Generalrats und ehemalige EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn bei Aleksandar Vučić am Tisch – gemeinsam mit Sebastian Kurz", so die Grünen-Politikerin gegenüber oe24.
23 Fragen an Außenministerin
Sie will nun wissen, "ob das Außenministerium von diesem Treffen wusste, ob es Kontakte zur österreichischen Botschaft gab und welche Rolle österreichische Stellen dabei gespielt haben. Deshalb frage ich parlamentarisch nach.“
Die entsprechende Anfrage liegt oe24 vor. Insgesamt stellt Disoski 23 Fragen an die Außenministerin.
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