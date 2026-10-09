Liverpool empfängt ManCity zum explosiven Duell

Nach dem Schuldspruch der Premier League muss Manchester City in Englands Spitzenspiel zu Liverpool an die Anfield Road.

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Als hätten es die Drehbuchautoren der Premier League geschrieben, wartet auf ManCity nicht irgendein Gegner nach dem Schuldspruch (gegen den City noch in Berufung geht).

Am Sonntag (17.30 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) reist der aktuelle Tabellenführer nach Anfield, also einem der unangenehmsten Orte, die sie sich für das erste Spiel nach dem Skandal hätten aussuchen können.

In der Zeit von 2009 bis 2018, in der den "Skyblues" Finanzbetrug in Höhe von über einer Milliarde Euro vorgeworfen wird, verlor Liverpool unter Brendan Rodgers einen Meistertitel an City (2013/14).

Liverpool verlor drei Meistertitel an ManCity

In den Jahren danach, die ohne die vorangegangenen wohl nicht so erfolgreich gewesen wären, folgten unter Jürgen Klopp zwei weitere zweite Plätze (2018/19 und 2021/22) hinter City.

Nur wenige andere Vereine werden sich von dem Urteil also mehr hintergangen fühlen als die "Reds". Und dementsprechend ist in diesem Kracher von einer enorm aufgeheizten Stimmung an der Anfield Road auszugehen.

Rein sportlich ist für das Team von Enzo Maresca die Ausgangslage also klar: Möglichst viel Ballkontrolle, am besten gefolgt von einem frühen Tor, um den Fans den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Wichtigste Offensiv-Zauberer angeschlagen

Auf der anderen Seite ist davon auszugehen, dass die LFC-Kicker von den Fans zu einem enorm giftigen Pressing getragen werden. Mit was für einer Formation, das ist aber noch die Frage. Die beiden Topscorer Cody Gakpo und Alexander Isak kamen angeschlagen aus der Länderspielpause, während City nur den rotgesperrten Phil Foden vorgeben muss.

Die letzten drei Duelle gingen relativ deutlich an ManCity, allerdings fand auch keines unter diesen speziellen Umständen statt.