Real-Legende Toni Kroos bereitet Trainer-Karriere vor

Ex-DFB- und -Real-Madrid-Star Toni Kroos bereitet sich auf seine Trainerkarriere vor. Der Mittelfeldstratege nimmt an einem Trainerlehrgang des spanischen Verbands für Profifußballer teil.

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Seit Juli 2024 befindet sich Toni Kroos im Fußballer-Ruhestand. Nun bereitet der ehemalige Mittelfeldstar von Real Madrid, dem FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft seinen nächsten Karriereschritt vor.

Wie die spanische Sporttageszeitung "AS" berichtet, soll sich Kroos beim spanischen Verband für den Trainerlehrgang für Profifußballer angemeldet haben. Der Lehrgang findet nächste Saison statt. Für den sechsfachen Champions-League-Sieger bedeutet das: Wenn er den Lehrgang erfolgreich abschließt, kann er jede Mannschaft als Cheftrainer übernehmen, auch Real Madrid.

Ersten Erfahrungen als Jugendtrainer

Derzeit läuft es für den aktuellen Trainer José Mourinho sehr holprig. Real steht in der spanischen Liga nur auf Platz vier, hat nach sieben Spielen schon sechs Punkte Rückstand auf den Erzrivalen FC Barcelona.

Ob Kroos in den nächsten Jahren Real Madrid übernehmen wird, steht aktuell noch offen. Der Deutsche hat kurz nach seinem Karriereende nach der Heim-EM 2024 seine "Toni Kroos Academy" in Madrid gegründet. Dort bildet er junge Fußballtalente aus und fördert sie.

Laut "AS" versuchte Real Madrid vor einigen Monaten, Kroos zu überzeugen, dass er sich bei den Königlichen stärker einbinden könnte. Das Angebot von Präsident Florentino Pérez soll Kroos abgelehnt haben. In seinem Podcast "Einfach mal Luppen" betonte der Mittelfeldspieler, dass er den Bericht nicht kommentieren möchte.