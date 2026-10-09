Nagelsmann vor Rückkehr in die Bundesliga?

Ein deutscher Topklub hat Julian Nagelsmann ganz oben am Zettel, sollte der eigene Trainer demnächst entlassen werden.

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Die letzten zwei Trainer-Stationen verliefen für Nagelsmann alles andere als nach Wunsch. Als Bundestrainer war nach einer enttäuschenden WM sowie drei Jahren und 37 Partien Schluss.

In den zwei Jahren davor bei "seinem" FC Bayern wurde er immerhin einmal Meister und zweimal Superpokalsieger, blieb aber dennoch hinter den Erwartungen beim Rekordmeister.

Allerdings könnte der immer noch nur 39-Jährige bald zu einem Verein zurückkehren, bei dem er Erfolg hatte.

Rückkehr an alte Wirkungsstätte?

Geht es nämlich nach einem Bericht von "Sky", ist der Deutsche einer der Kandidaten bei RB Leipzig.

Die Roten Bullen sind mit ihrer Sommer-Bestellung Martin Demichelis bislang nämlich nicht zufrieden. Zwei Siege und zwei Niederlagen in der Bundesliga sowie einen Champions-League-Start mit 1:4-Packung von Como werden den Ansprüchen nicht gerecht.

Gespräche zwischen Nagelsmann, der Leipzig ins Königsklassen-Halbfinale und zur Vizemeisterschaft führte, und dem Verein gab es aber noch keine. Diese könnten aber schnell in die Gänge kommen, sollte das bei Demichelis nicht der Fall sein.