TV
E-Paper
Politik

Wiens Bürgermeister

Ludwig überrascht mit neuem Look

© APA/EXPA/ JOHANN GRODER
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) überraschte am Freitag mit einem neuen Look.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Landeshauptleutekonferenz in Tirol hat am Freitag mit der angestrebten "gemeinsamen Länderposition" in Bezug auf die mit dem Bund ausgerufene "Reformpartnerschaft" geendet, aber keine große Überraschung gebracht. Man habe "eine Verhandlungslinie erarbeitet, ohne uns mit dieser Linie einzuzementieren", sagte LH-Vorsitzender Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) bei einer Pressekonferenz.

Auch interessant

Matura: So wenige Schüler fielen heuer durch

Brief an EU: Stocker und Co. drängen auf Rückkehrzentren

Ex-FPÖ-Abgeordneter Jenewein verurteilt

Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig war bei der Konferenz dabei. Er erneuerte seinen Vorschlag, beim strittigen Thema Gastpatienten in "Gesundheitsregionen" zu denken. Er plädierte zudem für ein "einheitliches System" und einen "Topf", in den alle Beteiligten einzahlen.

Wiens Bürgermeister mit Brille. © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Neuer Look von Ludwig

Ein Detail sorgte bei Ludwig jedenfalls für eine kleine Überraschung. Denn: Der SPÖ-Bürgermeister trug bei der Pressekonferenz nach der LH-Versammlung eine Brille im Schildpattmuster.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Brief an EU: Stocker und Co. drängen auf Rückkehrzentren

Asyl-Quote Null: 4 Länder gegen Familiennachzug

Länder ringen um gemeinsame Position

Milliardenbelastung durch noch mehr EU-Beamte

Ludwig überrascht mit neuem Look

Justizministerin: 500 Häftlinge sollen vorzeitig freikommen

Matura: So wenige Schüler fielen heuer durch

So will Regierung Steuerbetrüger fassen

Ex-ORF-Star Kummer muss Österreich-Tour mit Kanzler absagen

Ex-FPÖ-Abgeordneter Jenewein verurteilt