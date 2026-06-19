Ludwig überrascht mit neuem Look

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) überraschte am Freitag mit einem neuen Look.

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Die Landeshauptleutekonferenz in Tirol hat am Freitag mit der angestrebten "gemeinsamen Länderposition" in Bezug auf die mit dem Bund ausgerufene "Reformpartnerschaft" geendet, aber keine große Überraschung gebracht. Man habe "eine Verhandlungslinie erarbeitet, ohne uns mit dieser Linie einzuzementieren", sagte LH-Vorsitzender Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) bei einer Pressekonferenz.

Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig war bei der Konferenz dabei. Er erneuerte seinen Vorschlag, beim strittigen Thema Gastpatienten in "Gesundheitsregionen" zu denken. Er plädierte zudem für ein "einheitliches System" und einen "Topf", in den alle Beteiligten einzahlen.

Wiens Bürgermeister mit Brille. © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Neuer Look von Ludwig

Ein Detail sorgte bei Ludwig jedenfalls für eine kleine Überraschung. Denn: Der SPÖ-Bürgermeister trug bei der Pressekonferenz nach der LH-Versammlung eine Brille im Schildpattmuster.