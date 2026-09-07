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Mega-Stromausfall

Marder legt 8.000 Haushalte lahm

Ein brauner Marder sitzt auf einem bemoosten Ast und blickt neugierig in die Kamera.
© Getty Images/Westend61
Ein Marder löste einen riesigen Stromausfall aus. 8.000 Haushalte waren betroffen.
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Bregenz. Ein Marder hat in der Nacht auf Montag in Vorarlberg für einen Stromausfall gesorgt. Gegen 23.50 Uhr sei es zu einem Kurzschluss in einem Großtransformator im Umspannwerk Frastanz (Bez. Feldkirch) gekommen, bestätigte die illwerke vkw-Tochter "vorarlberg netz" am Montag einen Bericht von VOL.at. Betroffen waren rund 8.000 Haushalte zwischen Frastanz und Nenzing (Bez. Bludenz). Die Versorgungsunterbrechung dauerte drei Minuten und vierzig Sekunden.

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Der Marder war laut illwerke vkw auf den Großtransformator geklettert, habe dabei zwei Phasen überbrückt und so den Kurzschluss ausgelöst. Durch rasche Umschaltungen im Stromnetz seien die betroffenen Kunden schnell wieder mit Elektrizität versorgt worden. Am Vormittag erfolgten weitere Reparaturen, seither laufe alles wieder im Normalbetrieb, hieß es.

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