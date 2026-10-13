Meal Prep leicht gemacht:  10 Glas-Frischhaltedosen für 25 Euro

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Jeden Tag überlegen, was man kochen soll, in der Mittagspause schnell etwas bestellen und am Ende der Woche feststellen, dass schon wieder viel zu viel Geld für Essen ausgegeben wurde? Das kennen wir nur zu gut. Dabei kann eine kleine Veränderung im Alltag einen erstaunlich großen Unterschied machen: Meal Prep – also das bewusste Vorkochen für mehrere Tage.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gerade jetzt im Herbst, wenn wir wieder mehr Zeit zu Hause verbringen, lieben wir die Vorstellung, sonntags ein paar leckere Gerichte vorzubereiten und unter der Woche einfach nur noch in den Kühlschrank greifen zu müssen. Passend dazu haben wir bei Amazon ein praktisches Angebot entdeckt: Das uandu Glas-Frischhaltedosen-Set mit 20 Teilen ist aktuell als zeitlich begrenzter Deal erhältlich. Enthalten sind zehn Glasbehälter und zehn passende Deckel – eine ideale Grundlage für alle, die ihre Mahlzeiten besser organisieren und dabei langfristig Geld sparen möchten.

Einmal vorkochen, mehrere Tage entspannt essen

Die Idee hinter Meal Prep ist eigentlich ganz einfach: Statt täglich neu zu kochen, bereiten Sie mehrere Portionen auf einmal zu und bewahren diese für die kommenden Tage auf.

Wie wäre es beispielsweise mit einer großen Portion Pasta, einem herbstlichen Kürbis-Curry, Ofengemüse mit Reis oder einer selbst gemachten Bowl? Mit den zehn Glasbehältern von uandu können Sie die Gerichte direkt portionieren und übersichtlich im Kühlschrank verstauen.

Wir finden das besonders praktisch für lange Arbeitstage, fürs Büro oder für alle, die abends lieber entspannen möchten, statt noch eine Stunde in der Küche zu stehen.

uandu Glass Containers with Lids 20 Pieces - Meal Prep Boxes Glass © uandu

Warum wir Glasbehälter besonders praktisch finden

Das uandu-Set besteht aus Borosilikatglas, einem robusten Glasmaterial, das für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und den Einsatz bei unterschiedlichen Temperaturen geeignet ist.

Im Gegensatz zu manchen Kunststoffbehältern nehmen Glasdosen Gerüche und Verfärbungen weniger leicht an. Gerade bei Tomatensaucen, Currys oder anderen intensiv gewürzten Gerichten ist das ein angenehmer Vorteil.

Die Behälter sind außerdem mikrowellengeeignet und gefriergeeignet. So können Sie vorbereitete Mahlzeiten nicht nur im Kühlschrank lagern, sondern auch portionsweise einfrieren und bei Bedarf wieder aufwärmen. Beachten Sie dabei die jeweiligen Temperaturhinweise und nehmen Sie den Deckel beim Erwärmen gegebenenfalls ab.

Auslaufsichere Deckel für Büro und unterwegs

Wer sein Mittagessen regelmäßig mitnimmt, weiß, wie wichtig ein zuverlässiger Verschluss ist. Schließlich möchte niemand eine ausgelaufene Sauce in der Handtasche oder im Rucksack entdecken.

Die zehn passenden Deckel sind auf eine auslaufsichere Aufbewahrung ausgelegt. Damit eignen sich die Dosen auch für vorbereitete Gerichte, die Sie mit ins Büro, zur Uni oder auf einen Ausflug nehmen möchten.

Besonders schön finden wir, dass sich mit einem einheitlichen Set auch der Kühlschrank viel übersichtlicher organisieren lässt. Statt unterschiedlichster Schüsseln und Verpackungen haben Sie Ihre vorbereiteten Portionen ordentlich griffbereit.

So kann Meal Prep tatsächlich beim Geldsparen helfen

Der größte Vorteil ist für uns nicht einmal die Zeitersparnis, sondern das Sparpotenzial. Wer häufiger vorkocht, kann Lebensmittel gezielter einkaufen, größere Packungen sinnvoll verwenden und spontane Essensbestellungen reduzieren.

Ein einfaches Beispiel: Wenn Sie an drei Arbeitstagen statt eines Mittagessens für jeweils 12 Euro eine selbst gekochte Portion für jeweils 4 Euro mitnehmen, sparen Sie 24 Euro pro Woche. Über vier Wochen wären das bereits 96 Euro.

Natürlich hängt die tatsächliche Ersparnis davon ab, was Sie kochen und wie viel Sie sonst für Ihr Mittagessen ausgeben. Das Beispiel zeigt aber, wie schnell sich kleine Gewohnheiten finanziell bemerkbar machen können.

Und ganz nebenbei landen oft weniger Lebensmittel im Müll, weil Reste direkt aufbewahrt oder eingefroren werden können.

Zeitlich begrenzter Amazon-Deal: Ein guter Start für Ihre Meal-Prep-Routine

Was uns an diesem Set besonders gefällt: Sie bekommen nicht nur zwei oder drei einzelne Vorratsdosen, sondern direkt zehn Glasbehälter mit zehn Deckeln. Damit können Sie mehrere Gerichte gleichzeitig vorbereiten, unterschiedliche Zutaten getrennt aufbewahren oder auch Reste vom Abendessen für den nächsten Tag einpacken.

Amazon führt das uandu 20-teilige Glasdosen-Set aktuell als zeitlich begrenztes Angebot. Wenn Sie schon länger mit Meal Prep anfangen möchten oder Ihre alten Frischhaltedosen ersetzen wollen, würden wir uns diesen Deal deshalb genauer ansehen.

Unser Tipp: Starten Sie mit zwei oder drei Lieblingsgerichten, die sich gut vorbereiten lassen. Schon ein wenig Planung am Sonntag kann dafür sorgen, dass Sie unter der Woche weniger Stress haben, bewusster essen und ganz nebenbei Geld sparen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.