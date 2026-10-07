Fast 50 % günstiger: Dieser Bosch-Akkuschrauber ist ein Alleskönner

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Es gibt Werkzeuge, die man vielleicht zweimal im Jahr aus dem Keller holt – und dann gibt es solche, die plötzlich ständig zum Einsatz kommen. Der Bosch IXO 7 gehört für uns eindeutig zur zweiten Kategorie. Ein neues Regal aufbauen, eine lockere Schraube nachziehen oder schnell etwas montieren: Gerade für die kleinen Arbeiten zu Hause ist ein kompakter Akkuschrauber Gold wert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei OBI gibt es dafür gerade ein besonders interessantes Angebot. Das Bosch Akkuschrauber-Set Flexi IXO 7 kostet aktuell nur 29,99 Euro statt 56,99 Euro UVP. Sie sparen damit 27 Euro beziehungsweise rund 47 Prozent. Und der kleine Bosch kann deutlich mehr, als man ihm auf den ersten Blick vielleicht zutraut.

Mehr Kraft als beim Vorgänger

Bosch Akkuschrauber-Set Flexi IXO 7 © Bosch

Der IXO 7 ist ein kabelloser Allrounder für alltägliche Schraubarbeiten. Bosch hat dem Modell einen stärkeren Motor spendiert, der für 20 Prozent mehr Drehmoment sorgt. Gerade beim Aufbau von Möbeln oder bei kleineren Reparaturen kann die zusätzliche Kraft angenehm sein.

Dabei bleibt das Gerät bewusst kompakt. Für uns ist das einer der größten Vorteile: Sie brauchen keine eigene Werkstatt und keinen großen Werkzeugkoffer, sondern können den IXO einfach dort aufbewahren, wo er schnell griffbereit ist.

Bis zu 190 Schrauben mit einer Akkuladung

Bosch Akkuschrauber-Set Flexi IXO 7 © Bosch

Auch beim Akku muss sich der kleine Schrauber nicht verstecken. Im Inneren steckt ein 2-Ah-Lithium-Ionen-Akku, mit dem laut den Produktangaben bis zu 190 Schrauben mit einer Akkuladung möglich sind.

Die Lithium-Ionen-Technologie bringt außerdem zwei praktische Eigenschaften mit: Es gibt keinen Memory-Effekt und keine Selbstentladung. Für ein Gerät, das möglicherweise auch einmal einige Zeit in der Schublade liegt, ist das besonders praktisch.

Geladen wird der IXO über ein Micro-USB-Ladegerät. Dadurch sind Sie beim Aufladen flexibel und benötigen keine große separate Ladestation.

Ein kleines Detail, das beim Schrauben einen Unterschied macht

Bosch Akkuschrauber-Set Flexi IXO 7 © Bosch

Wer schon einmal versucht hat, eine Schraube hinten in einem dunklen Schrank oder unter einem Möbelstück zu treffen, kennt das Problem. Bosch hat deshalb einen 360-Grad-LED-Lichtring integriert.

Der Arbeitsbereich wird dadurch direkt beleuchtet. Das klingt zunächst nach einer Kleinigkeit, dürfte im Alltag aber zu den Funktionen gehören, die man ziemlich schnell zu schätzen weiß.

Das macht den Bosch IXO 7 besonders: Er kann mehr als schrauben

Richtig interessant wird der IXO für uns durch seine Aufsatzaufnahme. Das Gerät lässt sich mit separat erhältlichem Sonderzubehör für ganz unterschiedliche Aufgaben erweitern.

Dazu gehören beispielsweise Bohrer-, Korkenzieher- und Schneideaufsätze. So kann aus dem Akkuschrauber je nach Zubehör ein kleiner Helfer für weitere Arbeiten werden. Auch für den Grillbereich gibt es entsprechende Einsatzmöglichkeiten.

Wichtig dabei: Die zusätzlichen Aufsätze sind Sonderzubehör und nicht automatisch Bestandteil des Sets. Wer beispielsweise den Korkenzieher oder ein Schneidewerkzeug verwenden möchte, sollte daher prüfen, welcher Aufsatz separat benötigt wird.

Gerade dieses modulare Konzept finden wir aber spannend. Statt für jede kleine Aufgabe ein weiteres Gerät anzuschaffen, lässt sich die Basis des IXO für verschiedene Anwendungen nutzen.

Für wen lohnt sich der Bosch IXO 7?

Wir würden ihn vor allem Menschen empfehlen, die einen unkomplizierten Akkuschrauber für den Alltag suchen. Für den nächsten Umzug, die erste eigene Wohnung, kleinere DIY-Projekte oder den gelegentlichen Möbelaufbau dürfte er besonders interessant sein.

Natürlich ersetzt ein solches Kompaktgerät keinen großen Akkubohrschrauber für anspruchsvolle Renovierungsarbeiten. Das soll es aber auch gar nicht. Seine Stärke liegt darin, klein, kabellos und schnell einsatzbereit zu sein.

29,99 statt 56,99 Euro: Bei diesem OBI-Deal würden wir genauer hinsehen

Am Ende macht vor allem der aktuelle Preis das Angebot spannend. OBI reduziert das Bosch Akkuschrauber-Set Flexi IXO 7 von 56,99 Euro UVP auf nur 29,99 Euro. Das sind rund 47 Prozent Ersparnis.

Zusätzlich laufen aktuell die Biber Bonus Wochen bis zum 21. Oktober 2026. Mit einer heyOBI-Registrierung können dabei Punkte gesammelt und – entsprechend den jeweiligen Aktionsbedingungen – bis zu 10 Prozent Rabatt gesichert werden.

Für knapp 30 Euro bekommen Sie damit einen kompakten Bosch-Akkuschrauber mit stärkerem Motor, 2-Ah-Akku, 360-Grad-LED-Beleuchtung und einem System, das sich durch verschiedene Aufsätze erweitern lässt. Für uns ist das genau die Art von Werkzeug-Deal, bei der man zuschlagen kann, bevor beim nächsten Möbelstück wieder von Hand geschraubt werden muss.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.