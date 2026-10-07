Unsere Empfehlung
Nie wieder Fenster putzen? Dieser Roboter Bestseller Nr.1
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Gerade jetzt im Herbst, wenn Regen, Staub und erste schlechte Wettertage ihre Spuren auf den Fenstern hinterlassen, kommt das Angebot für uns genau richtig.
Klein, aber ziemlich clever
Der WINBOT MINI ist kompakt konzipiert und eignet sich dadurch besonders für kleinere Fensterflächen. Statt selbst mit Tuch und Fensterreiniger über die Scheibe zu gehen, setzen Sie den Roboter auf das Fenster und lassen ihn seine Arbeit erledigen.
Dabei arbeitet er mit zwei Düsen und Ultraschall-Zerstäubung, die die Reinigungsflüssigkeit fein auf der Scheibe verteilen. Eine intelligente Routenplanung soll dafür sorgen, dass der Roboter die Fensterfläche systematisch abfährt.
Auch beim Thema Sicherheit wurde mitgedacht
Bei einem Roboter, der sich selbstständig über eine Fensterscheibe bewegt, ist Sicherheit natürlich besonders wichtig. Der ECOVACS WINBOT MINI verfügt deshalb über ein 9-stufiges Schutzsystem sowie ein Anti-Rutsch-System.
Für uns ist das vor allem bei schwer erreichbaren Fenstern interessant. Statt sich selbst zu verrenken oder ständig mit Trittleiter und Putztuch zu hantieren, kann der kleine Helfer einen Teil der Arbeit übernehmen.
Ein Prime Deal für alle, die Fensterputzen genauso wenig lieben wie wir
Natürlich wird ein Fensterroboter nicht jede Ecke und jeden Fensterrahmen komplett von Hand ersetzen. Wer jedoch viele Glasflächen hat oder schlicht keine Lust mehr auf regelmäßiges Scheibenwischen hat, könnte mit dem ECOVACS WINBOT MINI einiges an Zeit sparen.
Und genau deshalb würden wir uns das Angebot jetzt genauer ansehen: Im Big Prime Deal wird aus einem Haushalts-Luxus plötzlich eine deutlich interessantere Anschaffung. Wenn Sie schon länger über einen Fensterputzroboter nachdenken, ist der aktuelle Amazon-Deal eine gute Gelegenheit.
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