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Dieses Rudergerät bringt das Full-Body-Workout nach Hause
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Und das ist ausnahmsweise ein Fitnessgerät, das wir nach dem Training nicht sofort vor Besuch verstecken möchten. Durch die Holzoptik wirkt es deutlich wohnlicher als viele klassische schwarze Trainingsgeräte.
Rudern zu Hause: Warum wir das gerade im Herbst lieben
Sie müssen nicht erst eine Tasche packen, durch den Regen fahren oder auf ein freies Gerät warten. Sportsachen anziehen, Musik oder die Lieblingsserie einschalten und loslegen – genau diese unkomplizierte Art zu trainieren macht ein Rudergerät für zu Hause interessant.
Beim Rudern werden gleichzeitig verschiedene Muskelgruppen beansprucht und Ausdauer sowie Kraft miteinander kombiniert. Damit eignet sich das Training wunderbar für alle, die ihre Fitnessroutine zu Hause möglichst vielseitig gestalten möchten.
Beim Aeriflo sorgt ein Wassertank für den Widerstand. Das macht das Training nicht nur etwas natürlicher, sondern bringt auch das typische Wassergeräusch mit sich, das wir bei Wasserrudergeräten besonders angenehm finden.
Massivholz statt Fitnessstudio-Look
Ein großes Sportgerät nimmt zwangsläufig Raum ein – und genau deshalb gefällt uns hier das Design. Das Aeriflo besteht aus Massivholz und fügt sich dadurch wesentlich harmonischer in Wohn- oder Schlafzimmer ein.
Noch praktischer: Das Rudergerät ist klappbar. Gerade wenn Sie kein separates Fitnesszimmer besitzen, ist das ein wichtiger Punkt. Nach dem Workout lässt sich der Platz wieder anderweitig nutzen.
Bluetooth-Monitor und Tablet-Halterung für längere Workouts
Damit das Training nicht langweilig wird, verfügt das Rudergerät über einen Bluetooth-fähigen Trainingsmonitor. Eine Tablet-Halterung ist ebenfalls integriert.
Und seien wir ehrlich: 30 Minuten Rudern fühlen sich mit einer guten Serie, einem Podcast oder der richtigen Playlist gleich ganz anders an. Der gepolsterte Sitz soll zusätzlich für mehr Komfort während längerer Einheiten sorgen.
Ein Prime Deal für alle, die diesen Herbst wirklich zu Hause trainieren wollen
Ein Rudergerät ist natürlich keine kleine Spontananschaffung. Wenn Sie allerdings ohnehin über ein Trainingsgerät für zu Hause nachdenken, sind die Prime Deal Days genau der Zeitpunkt, an dem wir bei größeren Fitnessanschaffungen genauer hinschauen würden.
Uns gefällt beim Aeriflo vor allem die Kombination aus Wasserwiderstand, Massivholz, klappbarer Konstruktion, Bluetooth-Monitor und Tablet-Halterung. So bekommen Sie ein Trainingsgerät, das funktional ist, aber nicht nach Fitnessstudio mitten im Wohnzimmer aussieht.
Und vielleicht ist genau das der kleine Motivationsschub, den wir im Herbst brauchen: kein Weg ins Gym, keine Ausreden wegen des Wetters – einfach zu Hause aufs Rudergerät setzen und anfangen.
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