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Millionär zahlt 500 Euro Prämie für jede Taufe

Ein Baby wird bei der Taufe von einem Priester mit Wasser übergossen.
© Getty Images/iStockphoto
Eltern, die ihr Kind taufen lassen, bekommen Geld.
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Der deutsche Unternehmer und Investor Peter Löw sorgt mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen: Eltern, die ihr Kind katholisch taufen lassen, erhalten von ihm 500 Euro. Der 65-Jährige begründet die Initiative mit der Sorge um die Zukunft seiner Kirchengemeinde. In den vergangenen Monaten habe es nur wenige Taufen gegeben, sagte Löw laut "Bild".

Mit dem Projekt "Starnberger Schutzengelchen" will der Millionär verhindern, dass finanzielle Sorgen Familien von einer Taufe abhalten. Zwar sei das Sakrament selbst kostenlos, doch viele Eltern hätten Bedenken wegen der Kosten für eine Feier mit Verwandten. Seit dem Start vor zwei Wochen wurden bereits fünf Kinder getauft.

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Die Prämie gilt vorerst nur für Kinder zwischen null und drei Jahren im Landkreis Starnberg. Zusätzlich zum Geld erhalten die Kinder ein Stofftier und ein Evangelium, die Löw persönlich überreicht. Kritik, man wolle "Christen kaufen", weist der Unternehmer zurück. Ziel sei es, Familien einen kleinen Anstoß zur Taufe zu geben.

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