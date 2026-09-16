Dirndl raus! DIESE Münchner Bars machen Wiesn-Gästen die Tür zu

Für viele gehört das Dirndl oder die Lederhose zum Oktoberfest einfach dazu. Doch wer nach der Wiesn noch in Münchens Nachtleben weiterziehen will, könnte mit seinem Outfit vor verschlossenen Türen stehen.

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Im Glockenbachviertel sorgt derzeit die Bar "Gebrüder Keller & Erben" für Aufsehen. An der Tür hängt ein unmissverständliches Schild: "Keine Trachten – Mainstream gibt es woanders." Dazu ist ein rotes Kreuz über einem Dirndl und einer Lederhose zu sehen.

Auch auf Instagram machte die Bar ihre neue Türpolitik bekannt. Wer im Wiesn-Look kommt und nicht ins Konzept passt, soll sich demnach lieber einen anderen Ort suchen.

Die Betreiber erklären ihre Entscheidung ebenfalls auf Instagram. Ihrer Erfahrung nach seien Trachten während der Wiesn in Kneipen oft ein Zeichen dafür, dass Gäste bereits mehrere Maß getrunken hätten. Danach würden manche kaum noch konsumieren, andere Gäste belästigen oder sich sogar übergeben.

Auch das Café Kosmos bleibt streng

Ganz neu ist die Idee allerdings nicht. Das "Café Kosmos" nahe dem Münchner Hauptbahnhof lässt bereits seit mehr als zehn Jahren während der Wiesn keine Gäste in Dirndl oder Lederhose hinein.

Betreiber Florian Schönhofer begründet die Regel mit Erfahrungen mit stark alkoholisierten Oktoberfest-Besuchern. Er wolle die besondere Wohnzimmeratmosphäre des Lokals schützen.

Auch die "Loretta Bar" in der Müllerstraße setzte in der Vergangenheit auf Einschränkungen. Dort wurden Trachtenträger ab 19 Uhr nicht mehr eingelassen. Ähnliche Regeln gab es zeitweise auch in der Bar "Cucurucu" nahe der Theresienwiese.

Überraschende Kehrtwende bei einem Club

Doch nicht alle Lokale bleiben ihrer Trachten-Abwehr treu. Der "Goldene Reiter" im Glockenbachviertel, der sich in den vergangenen Jahren gegen Tracht im Nachtleben positioniert hatte, geht heuer einen anderen Weg.

© Getty Images

Unter dem Titel "Hoppala – After Wiesn Special" sind während des Oktoberfests mehrere Motto-Abende geplant. Der Club erklärt, die zwei Wiesn-Wochen seien ohnehin keine normalen Wochen. Deshalb wolle man das Oktoberfest heuer auf eigene Art auf die Tanzfläche bringen.

Tracht bleibt in München meist erlaubt

Ein allgemeines Trachtenverbot gibt es in München nicht. In den meisten Bars und Clubs sind Dirndl und Lederhose kein Problem – bei zahlreichen After-Wiesn-Partys gehören sie sogar ausdrücklich dazu.

Wer nach der Wiesn noch weiterziehen will, sollte deshalb trotzdem einen Blick auf die jeweilige Türpolitik werfen. Denn bei einigen Lokalen gilt während des Oktoberfests tatsächlich: Lederhose draußen, Feier drinnen.