Musiker Jelly Roll nennt Trump "fettes Schwein"

Der US-Country-Star Jelly Roll sorgte als Vertretungs-Host im Fernsehen mit Witzen über das Gewicht von Donald Trump für Aufsehen. Dabei sparte der Musiker auch nicht mit eigenen Anekdoten.

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Der Country-Musiker Jelly Roll vertrat am Montag Moderator Jimmy Kimmel in dessen Late-Night-Show und griff dabei einen Bericht der "Washington Post" auf. In dem Artikel ging es um Sorgen von Ärzten bezüglich des Gewichts von Donald Trump. Der Musiker merkte an, dass der US-Präsident derzeit auf die 240 Pfund zusteuere. Daraufhin richtete er direkte Worte an den Politiker: "Von einem fetten Schwein zum anderen, nimm es von mir, dass körperliche Fitness sehr wichtig ist. Und glaub mir, du wirst froh sein, deinen Penis wiederzusehen."

Donald Trump © Getty Images

Musiker spricht über eigenen Gewichtsverlust

Der Sänger sprach dabei aus eigener Erfahrung. Jelly Roll hat nach eigenen Angaben 300 Pfund abgenommen und scherzte im TV, dass er damit praktisch einen ganzen Donald Trump verloren habe. Zusätzlich zeigte die Sendung einen Zusammenschnitt von Ausschnitten, in denen Trump im Laufe der Jahre die Körper anderer Menschen kommentierte. Unter anderem war zu sehen, wie der Präsident mehrfach betonte, Chris Christie sei "kein fettes Schwein".

Selbstironischer Vergleich sorgt für Lacher

Jelly Roll © Getty Images for Amazon Music

Im Anschluss lenkte der Musiker die Witze wieder auf sich selbst. Er erzählte mit Humor von seinem Wiedersehen mit dem eigenen Körper nach der großen Gewichtsabnahme. Dabei zeigte er sich positiv überrascht und verglich das Aussehen scherzhaft mit einer "kleinen Labubu-Puppe". Der Auftritt sorgte mit den direkten Sprüchen für reichlich Gesprächsstoff im Netz und den US-Medien.