Muskel-Krise beim DFB-Team

Die deutsche Nationalmannschaft kämpft vor dem WM-Sechzehntelfinale mit massiven körperlichen Problemen. Nach der Pleite gegen Ecuador herrscht Alarmbereitschaft im Team von Trainer Nagelsmann.

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Das nächste K.o.-Spiel im Sechzehntelfinale in Boston steht am Montag um 22:30 Uhr an. Die körperliche Unterlegenheit der Mannschaft war nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste bereits ein großes Thema in der Kabine. Ein Großteil des Teams hat massive Probleme, gegen physisch starke Spieler in den Zweikämpfen zu bestehen. Gegen die Elfenbeinküste konnte zwar durch einen Doppelschlag von Undav ein 2:1-Sieg eingefahren werden, doch die Spieler waren körperlich unterlegen. Bei der 1:2-Niederlage gegen Ecuador wurde die Mannschaft teilweise komplett plattgerannt.

Sorgen um die Physis

Bundestrainer Julian Nagelsmann äußerte sich besorgt und erklärte, dass Körperlichkeit schwer zu trainieren sei. Seiner Ansicht nach muss die Mannschaft den Ball früher spielen, um Zweikämpfen gezielt aus dem Weg zu gehen. Dies wirft Fragen auf, wie das gegen einen potenziellen aggressiven und giftigen Gegner wie Paraguay funktionieren soll. Die deutschen Spieler zeigen aktuell nicht die Wucht, für die deutsche Nationalteams früher bekannt und gefürchtet waren. Gegen Ecuador gewann Deutschland zwar insgesamt 50 Prozent der Zweikämpfe, allerdings wiesen sieben der 15 eingesetzten deutschen Feldspieler eine negative Zweikampfbilanz auf.

Schwächen in der Zentrale

Besonders in der Mitte zeigten sich deutliche Defizite. Aleksandar Pavlovic und der für ihn eingewechselte Angelo Stiller verloren in der Partie gegen Ecuador mehr Zweikämpfe, als sie für sich entscheiden konnten. Zudem kassiert das Team in jedem Spiel mindestens ein Gegentor. Auch im Angriff läuft es nicht rund. Die Offensive um Kai Havertz, Florian Wirtz, Jamal Musiala und Leroy Sané kann sich derzeit nicht entscheidend durchsetzen. Das überrascht, da die England-Legionäre Havertz und Wirtz eigentlich in der robustesten Liga der Welt im Einsatz sind.

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Kritik vom Kapitän

Kapitän Joshua Kimmich bemängelte nach der Niederlage gegen Ecuador offen die fehlende Griffigkeit des Gegners. Er erklärte, dass man in der Mitte der ersten Halbzeit etwas die Kontrolle verloren habe, weil zu viele Ballverluste passierten und zu viele direkte Duelle verloren gingen. Bis zum ersten entscheidenden K.o.-Spiel bleiben dem Team nur noch wenige Tage Zeit, um sich deutlich zu steigern. Ein gezieltes Aufbautraining im Oberkörperbereich ist laut Nagelsmann in dieser kurzen Zeitspanne jedoch nicht mehr möglich.