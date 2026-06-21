Mysteriöse Lichter: Was war das am Himmel über Wien?

Blaue Lichtstrahlen und leuchtende Punkte am Nachthimmel sorgten am Samstagabend in Wien für Aufsehen.

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Zwischen 22 und 23 Uhr wurden die ungewöhnlichen Lichter in mehreren Teilen Wiens beobachtet. Zahlreiche Wiener meldeten sich in sozialen Netzwerken und teilten Fotos sowie Videos des Spektakels.

Während manche scherzhaft von einem UFO-Besuch sprachen, sorgte das Lichtschauspiel bei vielen vor allem für staunende Blicke.

Die Auflösung ist deutlich unspektakulärer

Hinter den mysteriösen Lichtstrahlen steckte offenbar keine Naturerscheinung und schon gar kein Besuch aus dem All. Die Lichter dürften von einer spektakulären Bühnenshow im Ernst-Happel-Stadion ausgegangen sein.

Dort fand am Samstagabend das Konzert der deutschen Rockband Böhse Onkelz statt. Die starken Scheinwerfer und Lichteffekte waren noch kilometerweit über Wien sichtbar und sorgten für das auffällige Leuchten am Himmel.

Kein UFO – aber ein echter Hingucker

© Reddit

Auch wenn die Erklärung deutlich bodenständiger ausfällt als von manchen erhofft, beeindruckend war das Spektakel allemal. Die Lichtshow verwandelte den Wiener Nachthimmel für kurze Zeit in eine außergewöhnliche Kulisse und sorgte für reichlich Gesprächsstoff.

Die gute Nachricht für alle Wiener: Außerirdische sind offenbar nicht gelandet. Die mysteriösen Lichter kamen ganz einfach von einer Konzertbühne – und waren selbst weit entfernt vom Stadion noch deutlich zu sehen.