Nach Horror-Verletzung: Jetzt soll Helac Sturm retten

Der Schock nach dem Unterschenkelbruch von Daniil Khudyakov war bei Sturm groß. Jetzt muss sein Ersatzmann gegen Marseille über sich hinauswachsen.

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Die Steirer werden weiter nicht in Bestbesetzung gegen Olympique Marseille antreten. Am Sonntag wurde die Verletztenliste mit dem Unterschenkelbruch von Tormann Khudyakov wieder länger.

"Er wird uns sportlich immens abgehen. Unsere Gedanken sind bei Kudi, viele haben ihn schon besucht, es geht ihm den Umständen entsprechend", erzählte Ingolitsch. "Wir sind emotional dadurch alle näher zusammengerückt." Der 22-jährige Russe sei mental in einer "ausgezeichneten Verfassung" und extrem positiv eingestellt.

Helac ist "extrem seriös und professionell"

Aber: "Wir dürfen den Kopf nicht zu weit unten haben, mit Marseille wartet ein Top-Top-Gegner."

Auf Ersatztormann Ammar Helac könnte ein intensiver Europacup-Abend warten, der Sturm-Coach macht sich aber keine Sorgen. "Ammar ist im genau richtigen Fußballeralter. Er ist extrem seriös und arbeitet total professionell", sagte Ingolitsch über den 28-Jährigen, der zumindest bis zum Winter das Sturm-Tor hüten wird. Man könne sich auf ihn verlassen.

Zum ersten Mal im Europacup

"Er hat unsere Rückendeckung und bekommt das maximale Vertrauen ausgesprochen."

Für Helac wird es das erste Spiel der Karriere auf internationalem Boden sein.