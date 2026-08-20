Nachbarland rüstet sich gegen Russland-Angriff

Norwegen hat am Donnerstag seine Militärpräsenz in der Arktis mit dem Ausbau einer im vergangenen Jahr aufgestellten Brigade verstärkt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Das ist ein völlig anderes Maß an Feuerkraft als bisher", sagte der Kommandeur der Brigade, John Olav Fuglem, der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir werden auf jede Bedrohung und jeden Angriff auf Norwegen und die NATO reagieren. Wir werden jeden Zentimeter verteidigen", fügte Verteidigungsminister Tore Sandvik im selben Interview hinzu.

Die Finnmark-Brigade in der Region an der russischen Grenze wird um ein Artilleriebataillon, eine Flugabwehrbatterie und eine Kommunikationskompanie erweitert. Durch die Aufrüstung ist die Truppe in der Lage, Ziele an Land in rund 40 Kilometern Entfernung zu beschießen und Angriffe mit Flugzeugen und Schiffen der norwegischen Streitkräfte sowie der NATO zu koordinieren.

Der Brigadenstandort Porsangmoen liegt etwa 180 Kilometer von der 198 Kilometer langen Grenze zu Russland entfernt. Die Brigade ist für die Grenzüberwachung zuständig. Auf der russischen Seite befindet sich ein wichtiges Militärgebiet, in dem unter anderem die russische Nordflotte stationiert ist.

Russland äußerte sich bisher nicht dazu

Die Finnmark-Brigade war im vergangenen Jahr als zweite Brigade des Landes aufgestellt worden und als erste seit dem Ende des Kalten Kriegs. Beide norwegischen Brigaden haben ihr Hauptquartier in der Arktis. Mit dem Ausbau reagiert das Land auf den Krieg in der Ukraine sowie auf die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach höheren Verteidigungsausgaben der europäischen Verbündeten.

Die russische Botschaft in Oslo äußerte sich zunächst nicht zu dem norwegischen Vorgehen. Die Regierung in Moskau hatte in der Vergangenheit Vorwürfe zurückgewiesen, eine Bedrohung für die NATO darzustellen.

Wie die anderen nordischen Länder hat auch Norwegen sein Militärbudget deutlich erhöht. Nach NATO-Angaben gibt das Land in diesem Jahr schätzungsweise 3,17 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aus, verglichen mit 1,5 Prozent im Jahr 2014. Damit gehört Norwegen gemessen an der Wirtschaftskraft zu den Spitzenreitern innerhalb des westlichen Militärbündnisses.