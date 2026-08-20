Jetzt meldet sich Ex Brian Hickerson nach ihrem Tod

Der Tod von Hayden Panettiere schockt Hollywood. Nun äußert sich erstmals ihr Ex-Freund Brian Hickerson – allerdings nicht selbst, sondern über seinen Anwalt.

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Gegenüber dem US-Portal "TMZ" erklärte Hickersons Anwalt Sloan Ellis: "Haydens Tod wird weiterhin untersucht, und es ist wichtig, dass diese Ermittlungen fortgesetzt werden können."

Ein persönliches Statement von Hickerson gibt es bislang nicht. Stattdessen verweist sein Anwalt auf den bisherigen Ermittlungsstand.

"Wie bereits öffentlich berichtet wurde, hat die Polizei bestätigt, dass keine Anzeichen für ein Verbrechen vorliegen", heißt es in der Erklärung.

Weitere Details nennt der Anwalt nicht. Zum Schluss erklärt er: "Aus Respekt gegenüber Haydens Angehörigen und den laufenden Ermittlungen werden wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Stellungnahmen abgeben."

Eine Beziehung voller Krisen

Die Verbindung zwischen Panettiere und Hickerson war über Jahre von Trennungen und Versöhnungen geprägt. Nach ihrer Trennung von Wladimir Klitschko begann die Schauspielerin 2018 eine Beziehung mit Hickerson.

Doch aus der zunächst neuen Liebe wurde eine schwierige Beziehung. Gegen Hickerson gab es schwere Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt. Panettiere hatte später in ihrem Buch "This is Me: A Reckoning" selbst über die belastende Beziehung und ihre Erfahrungen mit Gewalt gesprochen.

Trotz der Trennung blieben die beiden über die Jahre miteinander verbunden. Berichten zufolge reisten sie sogar kurz vor Panettieres Tod gemeinsam nach South Carolina.

Viele Fragen bleiben offen

Nun ist Panettiere im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Die Polizei geht nach bisherigen Angaben nicht von einem Verbrechen aus, gleichzeitig laufen die Untersuchungen zu ihrem Tod weiter.

© GC Images

Hickerson selbst hat sich bislang nicht öffentlich geäußert. Sein Anwalt macht lediglich deutlich, dass man die laufenden Ermittlungen abwarten wolle.

Damit bleiben rund um die letzten Tage der Schauspielerin weiterhin viele Fragen offen.