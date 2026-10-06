Aus für Bully Herbig bei LOL: SIE übernimmt

Paukenschlag bei LOL: Michael Bully Herbig ist nicht mehr dabei.

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Die achte Staffel der Erfolgsshow LOL wird zu Ostern 2027 bei Prime Video zu sehen sein. Nach sieben regulären Staffeln und zwei Specials verabschiedet sich Michael Bully Herbig als fester Host von "LOL: Last One Laughing". Sechs neue Episoden wurden bereits im September unter strenger Geheimhaltung in München produziert – erstmals komplett ohne den gewohnten Spielleiter im Kontrollraum.

Neue Gastgeberin am Buzzer

Die Nachfolge tritt eine erfahrene Kollegin an: Comedy-Star Carolin Kebekus nimmt den begehrten Platz an den Knöpfen ein. Sie war zuvor bereits viermal als Kandidatin in der Show dabei und übernimmt die Moderation nun zunächst einmalig. Michael Bully Herbig fand zum Abschied emotionale Worte: "Nach sieben 'LOL: Last One Laughing'-Staffeln, einem Xmas- und einem Halloween-Special, sage ich dem Buzzer leise Servus und bedanke mich für die vielen Lachtränen! Ich wünsche Carolin und allen Beteiligten der kommenden 'LOL'-Staffeln von Herzen den gleichen enormen Spaß, den ich die letzten fünf Jahre hatte."

Carolin Kebekus © Getty Images

Kebekus freut sich auf Show

Auch die neue Spielleiterin blickt voller Vorfreude auf ihren Einsatz im Studio: "Ich freue mich wahnsinnig darauf, bei 'LOL' an den Buzzern sitzen zu dürfen. Endlich darf ich mal in diesem Studio so viel lachen, wie ich will." Ob der bisherige Host Michael Bully Herbig künftig noch einmal in die Show zurückkehren wird, ist derzeit völlig offen.

Das bewährte Spielprinzip bleibt auch unter der neuen Leitung unverändert:

Insgesamt 40 Kameras überwachen die zehn prominenten Teilnehmer im Studio.

Wer zweimal lacht, scheidet unweigerlich aus dem Wettbewerb aus.

Wer bis zum Ende durchhält, gewinnt 50.000 Euro für den guten Zweck.

Welche zehn Prominenten in der kommenden Staffel antreten, hält der Streamingdienst derzeit noch unter Verschluss.