"Sexsüchtiger": Michael Douglas wurde für Catherine monogam

Michael Douglas war 1998 alles andere als bereit für eine monogame Beziehung. Der Hollywood-Star traf damals Catherine Zeta-Jones – und sie machte von Anfang an klar, unter welcher Bedingung es mit den beiden weitergehen würde.

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In seiner neuen Autobiografie "One Helluva Ride" beschreibt Douglas, wie Zeta-Jones ihm eine klare Ansage machte: Wenn sie ihre Beziehung fortsetzen wollten, sollte sie monogam sein.

Douglas zögerte offenbar nicht lange. Noch am selben Abend griff er zum Telefon und beendete die anderen Bekanntschaften. In einem Interview mit der britischen "Sunday Times" stellte er allerdings klar, dass die Darstellung "fünf Frauen abserviert" etwas zu simpel sei. Er habe damals mehrere Frauen getroffen und anschließend einige Anrufe gemacht.

Douglas wehrt sich gegen Sexsucht-Gerücht

Im Gespräch wird Douglas auch auf sein turbulentes Liebesleben und alte Gerüchte über eine angebliche Sexsucht angesprochen. Der Schauspieler weist die Darstellung entschieden zurück. "Ich war nie ein verdammter Sexsüchtiger." schreibt er Oscar-Preisträger in seinem Buch.

Er betont, dass seine Memoiren keine reine Sex-Beichte seien. Auch die Behauptung, er habe in den 1990er-Jahren wegen Sexsucht eine Behandlung gemacht, weist er zurück. Laut Douglas war diese Geschichte falsch; eine Reha habe mit Alkoholproblemen zu tun gehabt.

Auch geheime Affäre mit Kathleen Turner

Für Schlagzeilen sorgt Douglas mit seinen Memoiren noch aus einem anderen Grund: Er bestätigt darin erstmals öffentlich eine jahrzehntelang geheim gehaltene Affäre mit seiner "Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten"-Kollegin Kathleen Turner.

© Getty Images

Die beiden kamen sich während der Dreharbeiten näher. Die Beziehung blieb lange ein Geheimnis. Turner reagierte auf die Enthüllung inzwischen gelassen.

Seit 25 Jahren verheiratet

Douglas und Zeta-Jones heirateten im Jahr 2000 und haben zwei gemeinsame Kinder. Ganz ohne Krise verlief die Ehe allerdings nicht: 2013 legte das Paar eine vorübergehende Beziehungspause ein.

© WireImage

Heute spricht Douglas dennoch sehr liebevoll über seine Frau. Die beiden hätten ihre Probleme gehabt, er liebe sie aber sehr. Ihre Ehe sei nach mehr als 25 Jahren weiterhin "in guter Verfassung".

Ausgerechnet die Frau, die ihm damals ein klares Monogamie-Ultimatum stellte, wurde damit also zu seiner langjährigen Ehefrau.