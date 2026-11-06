Nächste US-Präsidentin? "Putin-Omis" wollen SIE

Eine kremltreue Aktivistengruppe aus Russland sorgt mit einer bizarren Forderung für Aufsehen: Die "Putin-Omis" wünschen sich Melania Trump im Weißen Haus – und zwar als Präsidentin.

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Sie verbrennen Flaggen, attackieren Oppositionelle und verbreiten kremltreue Propaganda: Die sogenannten "Putin-Omis" aus Südrussland sind für ihre schrillen Aktionen bekannt. Jetzt haben die russischen Pensionistinnen ein neues Ziel ins Visier genommen – das Weiße Haus.

In einem Instagram-Video sprechen sich die Aktivistinnen für Melania Trump als nächste US-Präsidentin aus. Offenbar ist ihnen ein Trump im Weißen Haus nicht genug. Ausgerechnet die First Lady soll künftig selbst das höchste politische Amt der USA übernehmen.

Warum Melania plötzlich in Russland gefeiert wird

Hinter der ungewöhnlichen Forderung steckt ein Wandel im russischen Blick auf die Präsidentengattin. Melania Trump hat sich zuletzt stärker in die Russland-Ukraine-Diplomatie eingeschaltet. Sie setzte sich für die Rückkehr verschleppter ukrainischer Kinder ein und engagierte sich bei der Vermittlung einer zeitlich begrenzten Waffenruhe rund um das russisch besetzte Oleschky.

Auch in den staatlich kontrollierten russischen Medien wird Melania inzwischen auffällig positiv dargestellt. © Anadolu via Getty Images

Diese Woche empfing sie im Weißen Haus Vertreter beider Kriegsparteien. Unter ihnen war auch Kirill Dmitriev, der Sondergesandte von Kremlchef Wladimir Putin. Er bedankte sich ausdrücklich "im Namen von Präsident Putin" für Melanias humanitäre Rolle und überreichte ihr eine Zeichnung eines elfjährigen Mädchens. Darauf stand: "I love Melania Trump."

Russische Medien machen sie zur Hoffnungsträgerin

Auch in den staatlich kontrollierten russischen Medien wird Melania inzwischen auffällig positiv dargestellt. Die Zeitung "Rossijskaja Gaseta" beschreibt sie als eigenständige politische Figur mit einem direkten Gesprächskanal nach Moskau und Kiew.

Schon zuvor hatte Putin gegenüber Donald Trump erklärt, seine Frau werde in Russland "sehr stark respektiert". Aus der früher oft belächelten First Lady wird in der kremlfreundlichen Darstellung damit eine Art Friedensbotschafterin, die mit Moskau spricht und konkrete Ergebnisse erzielen kann.

Schon zuvor hatte Putin gegenüber Donald Trump erklärt, seine Frau werde in Russland "sehr stark respektiert". © Instagram / otryady_putina

Dass die "Putin-Omis" daraus gleich eine Präsidentschaftskandidatur ableiten, passt zu ihrer ganz eigenen Vorstellung von Weltpolitik. Ob sie damit den US-Wahlkampf 2028 beeinflussen können, ist höchst unwahrscheinlich. Für Aufmerksamkeit haben sie aber schon jetzt gesorgt.