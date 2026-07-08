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Auf den Iran

NATO-Chef: US-Angriffe "absolut notwendig"

Zwei Männer im Anzug sitzen auf gelben Sesseln im prunkvollen Oval Office und unterhalten sich.
© AFP
NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat die neuen US-Angriffe auf den Iran nach Attacken gegen Tanker in der Straße von Hormuz verteidigt.
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Die US-Reaktion sei "absolut notwendig" gewesen, sagte Rutte beim NATO-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara. Wenn Iran gegen den Waffenstillstand verstoße, wie man dies mit Angriffen auf Schiffe gesehen habe, "ist eine entschiedene Reaktion der USA unerlässlich", ergänzte der NATO-Chef.

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Das US-Militär bombardierte vergangene Nacht nach eigenen Angaben mehr als 80 Ziele im Iran, unter anderem Flugabwehrsysteme, Schiffsabwehrraketen sowie mehr als 60 Boote der iranischen Revolutionsgarden in oder nahe der Straße von Hormuz. Nachdem das iranische Militär Medienberichten zufolge eine Reaktion auf die US-Angriffe angekündigt hatte, meldete die Armee des mit Washington verbündeten Golfstaats Kuwait feindlichen Beschuss. Auch in Bahrain heulten am frühen Morgen die Sirenen.

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