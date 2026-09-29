Neuer Briten-Premier kündigt Kehrtwende an

Der britische Premierminister Andy Burnham will am Dienstag in seiner ersten Rede seit seinem Amtsantritt auf dem Parteitag der regierenden Labour-Partei eine "ehrliche Debatte" über die tiefgreifenden Probleme des Landes anstoßen.

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Bei dem Treffen beabsichtigt Burnham laut seinem Büro zu betonen, dass seine Regierung mit der herkömmlichen Politik brechen werde, um neue Hoffnung zu geben. Er werde dabei zudem Wahrheiten aussprechen, vor denen Politiker sonst zurückschreckten.

"Wir können so nicht weitermachen. Eine Politik wie bisher hat Großbritannien zurückgeworfen", wird Burnham den im Voraus verbreiteten Redeauszügen zufolge in Liverpool sagen. Ein einfaches "Weiter so" reiche nicht aus. "Hoffnung entsteht durch Ehrlichkeit und das Aussprechen von Dingen, die Politiker normalerweise meiden."

Burnham erklärte, er habe sich gegen die übliche marktschreierische Parteitagsrede entschieden. Stattdessen wolle er den Menschen einen ernsthaften Weg aufzeigen. "Ich akzeptiere, dass die Menschen nicht jedem Aspekt zustimmen werden, aber ich glaube, dass es Großbritannien voranbringen kann", heißt es in dem Redetext. Ziel sei ein Land, in dem die Bürger spürten, dass der Staat ihnen wieder den Rücken stärke.

Einschränkungen durch angespannte Haushaltslage

Burnham, der ehemalige Bürgermeister von Greater Manchester, hatte im Juli die Nachfolge von Keir Starmer angetreten, der auch in den Reihen der eigenen Labour-Partei immer stärker in die Kritik geraten war. Burnham galt als Hoffnungsträger, steht aber nun unter Druck, konkrete Pläne für seine Regierungszeit vorzulegen.

Bisher hat er vor allem kurzfristige Entlastungen bei den Lebenshaltungskosten auf den Weg gebracht. Dazu gehören eine Deckelung der Busfahrpreise und der Wegfall der Mehrwertsteuer auf Stromrechnungen. Wirtschaftsvertretern fehlen jedoch Details zu größeren Reformen im Pflegesektor, zur Verstaatlichung von Versorgungsbetrieben und zur Schaffung von Arbeitsplätzen.

Burnham wird bei seinem Vorgehen zudem durch die angespannte Haushaltslage eingeschränkt. Am Dienstag verzeichnete Großbritannien bei der Ausgabe neuer Staatsanleihen die höchsten Kreditaufnahmekosten für zehnjährige Papiere seit 1999.