Neuer Wirbel um Aufreger-Posting von ORF-Wolf

Der Stiftungsrat beschäftigt sich am Donnerstag erneut mit dem Aufreger-Posting von "ZiB2"-Anchor Armin Wolf.

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Anfang Juni sorgte "ZiB2"-Anchor Armin Wolf mit einem Beitrag auf der Plattform "Bluesky" für einen Eklat. In dem Post bezeichnete er Eva Schütz - sie bewarb sich zu der Zeit für die ORF-Generaldirektion - als "Herausgeberin, einer rechten, rassistischen Fake-News-Schleuder". Gemeint war damit Schütz' Online-Portal "exxpress".

Schon damals brachte der von der FPÖ entsandte Stiftungsrat Peter Westenthaler eine Anzeige bei ORF-Chefin Ingrid Thurnher ein. Die ließ das Posting daraufhin prüfen. Das Ergebnis: Der Compliance-Beauftragte sah in dem Beitrag einen Verstoß gegen den ORF-Ethikkodex.

Wolf selbst reagierte via "Bluesky" auf die Entscheidung: "Wir haben über diese Einschätzung - auch mit der Redaktionsvertretung - sehr viel diskutiert, weil sie in klarem Widerspruch zu früheren Beurteilungen steht." Die Evaluierungskommission habe sich der Einschätzung auch nicht angeschlossen. Wolf hielt zudem fest, dass er nicht abgemahnt worden sei.

Westenthaler bringt Causa erneut vor Stiftungsrat

Westenthaler bringt die Causa nun erneut vor den Stiftungsrat, wie er gegenüber oe24 bestätigt. Er setzt das Thema "Konsequenzen für ORF-Mitarbeiter bei Verstößen und wiederholten Verstößen gegen Dienstanweisungen" auf die Tagesordnung für die Sitzung am Donnerstag.

ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler. © APA/GEORG HOCHMUTH

Der Stiftungsrat fordert eine Auflistung von "bisherigen angezeigten sowie geahndeten Verstößen" sowie "im speziellen Verstöße gegen die Dienstanweisung Ethikkodex und bisherige Sanktionen". Es sei auch zu berichten, "wie die wiederholten Verstöße des Herrn Armin Wolf bisher geahndet" worden seien.

Wolf: "Ich wurde auch nicht abgemahnt". © Bluesky / arminwolf.at

Wolf: "Der Compliance-Beauftragte der Generaldirektion hält das Posting für einen Verstoß gegen den Ethikkodex." © Bluesky / arminwolf.at

Westenthaler: Wolf zieht "Abmahnung in Zweifel"

Westenthaler will auch wissen, welche Konsequenzen Wolfs Posting über den "exxpress" nach sich ziehe. Vor allem, da er in einem weiteren Beitrag seine Aussage ja bekräftigte sowie seine "Abmahnung in Zweifel" zog (siehe oben). ORF-Chefin Thurnher habe nämlich im letzten Stiftungsrat über "die Abmahnung des Herrn Wolf berichtet". Wolf bestreitet das.

ORF-Stiftungsratschef Heinz Lederer will zudem von Generaldirektorin Thurnher Auskunft darüber, "wer neben Armin Wolf in den letzten Jahren Verwarnungen oder ähnliche Ermahnungen" erhalten habe.