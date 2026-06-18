Zielgerade
Neunkirchen: Koalitions-Finale
Inhaltlich sei man sich über die Schwerpunkte der nächsten Jahre weitgehend einig, über Details werde noch verhandelt. Über die Inhalte wurde Stillschweigen vereinbart.
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Noch offene Streitpunkte
Offen ist dem Vernehmen nach noch die Bürgermeisterfrage: SPÖ-Spitzenkandidat Günther Kautz will angesichts des knappen Ergebnisses eine Halbzeitlösung diskutieren – ÖVP-Spitzenkandidat und amtierender Bürgermeister Peter Teix lehnt das freilich ab. Ob Kautz als Vizebürgermeister zur Verfügung steht, ließ er offen. Weitere Gespräche sollen vor der konstituierenden Sitzung am 29. Juni Klarheit bringen.
Zur Vorgeschichte
Der Neuwahl gingen turbulente Monate voraus: Im Oktober 2025 wurden sieben FPÖ-Mandatare ausgeschlossen, im November trat die ÖVP-Bürgermeisterin zurück, im Dezember legten SPÖ und Grüne ihre Mandate zurück – und lösten damit die Neuwahl aus. Kommt Neunkirchen jetzt zur Ruhe?
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