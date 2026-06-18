Ninja-Mixer reduziert: Dieser Küchenhelfer macht mehr als nur Smoothies

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Ein guter Mixer gehört inzwischen für viele Menschen zur Grundausstattung in der Küche. Doch der Ninja Foodi Power Nutri Mixer geht deutlich weiter als klassische Smoothie-Maker. Das beliebte 3-in-1-Gerät ist aktuell mit 35 Prozent Rabatt erhältlich und sorgt deshalb gerade für großes Interesse.

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Mehr als nur ein Smoothie-Maker

Der Ninja Foodi Power Nutri Mixer wurde für deutlich mehr entwickelt als klassische Smoothies. Dank seines kraftvollen 1.200-Watt-Motors verarbeitet das Gerät auch harte Zutaten, Nüsse, Eiswürfel und gefrorene Früchte mühelos.

Besonders praktisch: Neben Getränken lassen sich auch cremige Aufstriche, Dips, Saucen oder Frühstücks-Bowls zubereiten. Damit wird der Mixer schnell zum vielseitigen Helfer in der Küche.

Umfangreiche Ausstattung für jeden Einsatz

Zum Lieferumfang gehören ein großer 2,1-Liter-Mixkrug, ein 700-Milliliter-Becher für unterwegs sowie eine 400-Milliliter-Schüssel mit integriertem Power-Rührer.

Dadurch können Sie je nach Bedarf größere Mengen für die ganze Familie oder einzelne Portionen für unterwegs zubereiten. Die verschiedenen Behälter machen den Mixer besonders flexibel.

Ninja Foodi Power Nutri Mixer Smoothie Maker 3-in-1 © Ninja

Automatikprogramme erleichtern die Bedienung

Wer nicht ständig mit verschiedenen Einstellungen experimentieren möchte, profitiert von den integrierten Automatikprogrammen. Diese passen Leistung und Laufzeit automatisch an die jeweilige Anwendung an und sorgen für gleichmäßige Ergebnisse.

So gelingen Smoothies, Shakes oder gefrorene Getränke auf Knopfdruck.

Ninja Foodi Power Nutri Mixer Smoothie Maker 3-in-1 © Ninja

Tausendfach gekauft und hervorragend bewertet

Mit knapp 2.000 Bewertungen und einer durchschnittlichen Bewertung von 4,5 von 5 Sternen gehört der Ninja Foodi Power Nutri Mixer zu den beliebtesten Geräten seiner Kategorie. Allein im vergangenen Monat wurde das Modell laut Amazon über 900 Mal gekauft.

Fazit: Starker Mixer zum attraktiven Preis

Wer auf der Suche nach einem vielseitigen Hochleistungsmixer ist, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen. Der Ninja Foodi Power Nutri Mixer kombiniert hohe Leistung, umfangreiches Zubehör und eine einfache Bedienung in einem Gerät. Durch den aktuellen Rabatt wird das ohnehin beliebte Modell noch interessanter und könnte für viele Küchen das nächste Upgrade sein.

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