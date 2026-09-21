Oliver Glasner verriet Bayern: SO tickt Michael Olise

In Deutschland sorgte Bayern-Star Michael Olise für viel Gesprächsstoff. Vor allem seine Auftritte nach dem Champions-League-Auftakt gegen Bodö/Glimt und beim Oktoberfest 2026 wurden viel diskutiert. Doch scheinbar wusste der deutsche Rekordmeister vor dem Transfer, wie ihr Star tickt. Dabei hatte ausgerechnet Oliver Glasner seine Finger im Spiel.

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Über Michael Olise wird derzeit weniger über seine Leistung auf dem Platz geredet. Der Franzose erzielte gegen Union Berlin einen Dreierpack. Jedoch sorgte er zuletzt mit seinen Auftritten abseits des Platzes für viele Diskussionen in den deutschen Medien.

Nachdem 5:0-Heimsieg in der Champions League gegen Bodö/Glimt lieferte der Flügelstürmer ein lustloses Interview. Beim traditionellen Oktoberfest-Besuch des FC Bayern kam Olise mit einer schlumpfblauen Mütze der Edel-Marke Chrome Hearts, die im Internet auf Zweitmärkten für bis zu 3.500 Euro gehandelt wird. Dabei hatten seine Haare sein Gesicht nahezu komplett verdeckt. Diese Aktionen spalten die Fans und Experten. Einige lachen über das bizarre Verhalten des Franzosen, andere kritisieren ihn.

ManCity und Chelsea warfen Olise raus

Doch wie nun die "Bild" berichtet, hatte der FC Bayern München derartige Auftritte erwartet. Vor der rund 51 Mio. Euro teuren Verpflichtung hat der deutsche Rekordmeister im Sommer 2024 von dem damaligen Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner (52) erklären lassen, wie Olise sportlich und menschlich tickt.

Im April 2025 verriet Sportdirektor Christoph Freund (49), dass er im Vorfeld des Olise-Deals mit Glasner über ihn geredet hatte. Der österreichische Erfolgscoach trainierte den Flügelflitzer von Februar 2024 bis Juli 2024 bei Crystal Palace. Dabei sprachen sie nicht nur über die sportlichen Fähigkeiten, sondern auch über den Menschen Michael Olise. Der Franzose galt zu seinen Jugendzeiten als ein schwieriger Typ. Aufgrund von Problemen mit Mitspielern und Überheblichkeit soll Olise sogar einst aus den Nachwuchsleistungszentren von Chelsea und Manchester City rausgeworfen worden sein.

"Wir alle haben lieber so einen begnadeten Fußballer"

Schon bei Crystal Palace sorgte Olise bei Interviews für einige skurrile Situationen. Trotzdem überzeugte Glasner die Bayern, dass der Ausnahmespieler sich gebessert hatte. Zudem würden seine Eigenarten kein großes Problem für den Rekordmeister sein. Nach diesen Gesprächen entschieden sich die Bayern-Verantwortlichen für die Verpflichtung.

Im August 2025 sprach Glasner öffentlich: "Michael ist so, wie er ist. Kurz angebunden, kein Mann von großen Worten. Er lässt die Taten auf dem Platz sprechen. Er ist Fußballer und kein Rhetoriker! Das muss aber auch nicht sein." Und setzte fort: "Wir alle haben lieber so einen begnadeten Fußballer, der es auf dem Platz zeigt, als einen, der große Sprüche klopft, aber auf dem Platz nichts folgen lässt. Michael ist ein toller Mensch. Und ich finde es auch wichtig, dass man ihn so akzeptiert, wie er ist – und dass man einfach große Freude an ihm als Fußballer hat."

Das Verhalten von Olise spaltet regelmäßig die gesamte Fußballwelt. Aus dem Bayern-Team kommen ausschließlich positive Äußerungen zum Menschen Olise. Intern tritt der Franzose viel kommunikativer auf, wie mehrere Spieler bestätigen. Auch Bayern-Coach Vincent Kompany (40) und die Bosse um Sportvorstand Max Eberl (52) verteidigen ihren Starspieler. Sie betonen immer wieder, dass sein Job das Fußballspielen sei. Darin ist er aktuell einer der besten weltweit. In der aktuellen Saison erzielte Olise in sieben Pflichtspielen acht Tore und legte vier auf. Insgesamt lieferte er in 114 Pflichtspielen unglaubliche 50 Tore und 58 Assists.