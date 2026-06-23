Politiker erleichert: Keine Abstimmungsergebnisse

Das Volksbegehren zur Nutzung der elektronischen Abstimmungsanlage im Parlament blieb, wie auch die vier anderen, unter 100.000 Stimmen. Sie müssen im Nationalrat nicht behandelt werden.

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Der Zuspruch zu Volksbegehren hat mit der jüngsten Eintragungswoche einen weiteren Tiefpunkt erreicht: Keines der fünf Anliegen schaffte die Hürde von 100.000 Stimmen für eine Behandlung im Nationalrat.

Wie die einzelnen Abgeordneten im Parlament abstimmen, bleibt also weiter nur schwer nachzuvollziehen - man muss sich direkt ansehen, wer bei einem Gesetz aufsteht und so Zustimmung signalisiert. Wie jemand abgestimmt hat, wäre mit der Abstimmungsanlage, die es im Parlament schon gibt, sehr leicht nachzuvollziehen. Jeder Knopfdruck wäre gespeichert. Genutzt wird sie nun wohl weiterhin nicht. "Bequemer für die Politiker, die sich so wohl weniger oft rechtfertigen müssen", so ein enttäuschter Unterstützer des Volksbegehrens zu oe24.

Ein Blick auf vergangene Initiativen zeigt, dass sich seit Einführung der Online-Unterstützung zwar die absolute Zahl der Volksbegehren erhöht hat, allerdings sank die relative Erfolgsquote von 2018 bis Anfang 2025 von 90 auf 69 Prozent.

Vor 2018 war noch ein Behördengang zur Unterstützung nötig, seit 2018 können Volksbegehren online unterstützt werden. Eine Analyse des Parlaments aus dem Jänner 2025 zeigte damals: Von 2018 übersprangen bis zu diesem Zeitpunkt 46 Volksbegehren die Hürde der 100.000 Unterschriften, was 69 Prozent entspricht. Von drei folgenden Volksbegehren im Jahr 2025 schaffte es nur jenes zur ORF-Haushaltsabgabe.

Dass keines der Volksbegehren im Eintragungszeitraum die Schwelle von 100.000 Unterschriften erreicht hat, ist auch in der Vergangenheit mitunter vorgekommen, hieß es aus dem Innenministerium auf APA-Anfrage. So scheiterten 2019 alle drei eingebrachten Initiativen, wie etwa zum Grundeinkommen - und damit kurz nach Einführung der Online-Unterstützung. Davor war dies 2013 der Fall, damals waren zwei Volksbegehren an den Start gegangen, darunter jenes gegen "Kirchenprivilegien".

Online-Unterstützung sorgt für mehr Initiativen

Vor Einführung der Online-Unterstützung schafften es 35 der 39 Initiativen in den Nationalrat. Allerdings sorgte die Einführung dieser neuen Möglichkeit für wesentlich mehr Volksbegehren insgesamt. Allein im Jahr 2023 konnten 19 Anliegen in der Eintragungswoche unterschrieben werden - und damit in einem Jahr fast halb so viele wie in den ersten fünf Jahrzehnten.

Mit Volksbegehren lässt sich auch Geld verdienen - 13.686 Euro konnte man etwa 2025 pro erfolgreichem Volksbegehren aufgrund der fünffachen Kostenrückerstattung der Gebühren erhalten. Immer häufiger bringen einzelne Gruppen von Initiatoren und Initiatorinnen Volksbegehren zu gleichen oder ähnlichen Themen ein. Zuvor gingen sie primär von Gewerkschaften, Parteien oder zivilgesellschaftlichen Akteuren aus. Das Volksbegehren "Stoppt die Volksbegehren-Bereicherung!" erhielt 2025 aber lediglich 33.185 Stimmen.