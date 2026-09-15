Sex auf Autobahn
Polizei sucht nach DIESEM Touristenpaar
Ein Autofahrer filmte die ungewöhnlichen Szenen im Rückspiegel. Zu sehen ist eine Frau, die während der Fahrt auf dem Fahrer sitzt. Später soll das Paar die Position gewechselt haben.
Besonders riskant wurde es offenbar, als sich die Frau nackt aus dem geöffneten Fenster des Mercedes-SUV lehnte. Zwischendurch soll der Fahrer seine Freundin mit dem Handy gefilmt haben.
Auch andere Verkehrsteilnehmer hielten die Szenen mit ihren Handys fest.
Polizei ermittelt gegen das Paar
Schließlich wurde die Guardia Civil auf den Vorfall aufmerksam. Über das Kennzeichen konnten die Beamten das Fahrzeug identifizieren. Es handelte sich um einen Mietwagen.
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Bei dem Paar soll es sich um Touristen handeln. Wie alt die beiden sind und woher sie kommen, ist bislang nicht bekannt.
200 Euro Strafe drohen
Die Polizei ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Fahrweise und Verstößen gegen die Gurtpflicht. Medienberichten zufolge kann ein Verstoß gegen die Gurtpflicht in Spanien mit 200 Euro geahndet werden.
Auch in Österreich kann Sex während der Fahrt Konsequenzen haben. Wird dadurch der Straßenverkehr gefährdet oder kommt es zu einem Unfall, können Bußgelder, Punkte oder sogar strafrechtliche Folgen drohen.
Grundsätzlich gilt: Im Auto ist Geschlechtsverkehr nur dann straffrei, wenn das Fahrzeug steht, verkehrssicher abgestellt ist und die Handlung nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Sobald das Auto fährt, steht die Verkehrssicherheit auf dem Spiel.
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